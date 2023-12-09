Serdar Ali Çelikler yazdı: Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi

Rıza Çalımbay'ın tek bir planı vardı. Mücadele. Oyun ile Fenerbahçe'yi yenemeyeceğini bildiğinden, eldeki imkanlarla uzun vurup savaşarak elinden geleni yapma sistemi ile sahaya sürmüştü takımını. Fenerbahçe ise sakin ve dengeli başladı ve ilk olgun atakta 1-0 öne geçti.

Beşiktaş, geriye düştüğü senaryoda oynayamayacağı için iş tamamen Fener lehine döndü. Sonra Dijku ve Samet kendi kendilerine penaltı yaptırıp Beşiktaş'ı oyuna ortak ettiler. Necip'in 6 faulune sarı kart vermeyen Kapkara Oğlan! Edin ve Fred'i sarı kartlık yaptı. Cenk'in sürekli kendini yere atıp oyunu germesi - Gedson'un 2 kez kendini deneyip çıkması, Umut'un çıkması derken Beşiktaş oyunu öldürdü.

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Kapkara Oğlan! da buna çanak tutunca ilk 45'de topun oyunda kalma süresi 20 dakikayı bulmadı. Bu saçma, futbol dışında her şeye benzeyen süre içinde Fred - Dzeko ve son dakikada İrfan ile 3 pozisyon harcadı Fenerbahçe. Bir de direkten dönen top vardı. Hakem Kapkara Oğlan!ın müsade ettiği ölçüde oynananabilen 45'de Fener çok gol kaçırdı ve yine kendi stoperlerini durduramadı! Bir kez daha görüldü ki yabancı hakem istemeyen herkes, Türk futbolunun gelişimini istemiyor.