Serdar Ali Çelikler yazdı: Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, sarı-lacivertlilerin galibiyetini kaleme aldı
Rıza Çalımbay'ın tek bir planı vardı. Mücadele. Oyun ile Fenerbahçe'yi yenemeyeceğini bildiğinden, eldeki imkanlarla uzun vurup savaşarak elinden geleni yapma sistemi ile sahaya sürmüştü takımını. Fenerbahçe ise sakin ve dengeli başladı ve ilk olgun atakta 1-0 öne geçti.
Beşiktaş, geriye düştüğü senaryoda oynayamayacağı için iş tamamen Fener lehine döndü. Sonra Dijku ve Samet kendi kendilerine penaltı yaptırıp Beşiktaş'ı oyuna ortak ettiler. Necip'in 6 faulune sarı kart vermeyen Kapkara Oğlan! Edin ve Fred'i sarı kartlık yaptı. Cenk'in sürekli kendini yere atıp oyunu germesi - Gedson'un 2 kez kendini deneyip çıkması, Umut'un çıkması derken Beşiktaş oyunu öldürdü.
Kapkara Oğlan! da buna çanak tutunca ilk 45'de topun oyunda kalma süresi 20 dakikayı bulmadı. Bu saçma, futbol dışında her şeye benzeyen süre içinde Fred - Dzeko ve son dakikada İrfan ile 3 pozisyon harcadı Fenerbahçe. Bir de direkten dönen top vardı. Hakem Kapkara Oğlan!ın müsade ettiği ölçüde oynananabilen 45'de Fener çok gol kaçırdı ve yine kendi stoperlerini durduramadı! Bir kez daha görüldü ki yabancı hakem istemeyen herkes, Türk futbolunun gelişimini istemiyor.
2. yarı, yine Fener pozisyonuyla başladı. Fred golü atamadı. Kapkara Oğlan 2. yarıya da şahane başladı! Terse fauller, Necip'e yine kör olmalar; Chamberlain'in tek başına mükemmel mücadelesini yalnız bırakmadı. Kapkara Oğlan ; yüzde 1 milyon penaltıyı vermemek için topu VAR'a attı.
Tartışılmaz penaltıyı vermemek için 40 takla atmalarına rağmen güneş balçıkla sıvanamadı. O dakikadan itibaren Fener'den oyuncu eksiltmek için çalışacağı kesindi. Çalımbay Kapkara Oğlan ve Chamberlain'in yalnızlığına karşın Abou'yu sahaya attı. Tadic ve Szymanski'nin boş kaleye tipleyemediği 2 net fırsat maçın fişinin çekilmesine engel oldu. 75'de Kapkara Oğlan eyyamlarının; rezilliklerinin fazla olduğunu düşündü herhalde Tayfur Bingöl'e kırmızı kart gösterdi. VAR, yanlış bir kararı daha düzeltti. Ev sahibi yeniden 12 kişi oldu!!! Çalımbay Ghezzal ve Bahtiyar ile tüm riskleri aldı. Dijku - Jayden değişikliği maç boyu üstün oynayan F.Bahçe için kritik dakikaydı.
88'de Bailey yine bir penaltı yaptırdı. Yine VAR Kapkara Oğlan'ı çağırdı ve yine ceza sahası içindeki beyaz nokta gösterildi. Her penaltısı kalp krizi geçirten Tadic kaçırdı. Mert yine maçı tuttu. 10 dakikalık uzatmada Beşiktaş yine oyunda kaldı. 2. devrenin adamın Sebastian'ın 96'daki harika golü nihayet işi bitirdi.
Necip'in itirazdan kart görmesi ironikti. Fenerbahçe hem Beşiktaş'ı, hem Kapkara Oğlan'ı hem MHK Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi hem de Tadic'in saçma sapan penaltısını yendi. 98. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı 9'a 41 idi.
Beşiktaş açısından skandal rakam budur. Samet - Bailey - Rıza Hoca'nın stratejisi - Kapkara Oğlan derken kalitesiz berbat bir müsabaka sonucunda Fenerbahçe liderliği geri aldı. F.Bahçe, kazandı diye bu bariz kötü niyetli hakemin peşini bırakmamalı. Hasan Arat'ın çok işi var. Bir sürü oyuncu almaktan öte epeycesini göndermesi gerek..