2 yaşındaki Anıl annesinin kucağındaydı! Yaya geçidinde büyük acı!
Antalya'nın Alanya ilçesinde, yaya geçidinde cipin çarptığı 30 yaşındaki Fatma İhtiyar ile kucağındaki 2 yaşındaki oğlu Anıl İhtiyar hayatını kaybetti. İhtiyar´ın yanındaki 2 çocuğu ise kazadan yara almadan kurtuldu
Antalya'da kaza, dün saat 20.00 sıralarında Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. M.K. yönetimindeki cip, 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İhtiyar (30) ve oğlu Anıl İhtiyar'a (2) çarptı.
ANNE KAZA YEDİNDE CAN VERDİ
DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Fatma İhtiyar'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
ANIL HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık görevlilerinin Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Anıl İhtiyar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü M.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
KARDEŞİNİ ZİYARETE GİDİYORDU
Fatma İhtiyar'ın, çocukları Abdullah (7), Emir (4) ve Anıl ile Uğrak Mahallesi'nde oturan kardeşinin ziyaretine giderken kazanın yaşandığı belirtildi.