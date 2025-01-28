Gazeteci Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, Pazartesi günü düzenlendiği basın toplantısında, hakkındaki iddiaları dile getirdiği bilirkişi ile yapılan telefon konuşmasını paylaşan 3 gazeteci gözaltına alındı.

İmamoğlu, Pazartesi günkü basın toplantısında kendisi ile ilgili davalara aynı bilirkişinin atandığını öne sürmüştü. İmamoğlu’nun hakkındaki iddiaları dile getirdiği bilirkişi ile bir telefon görüşmesi yapan ve bu telefon görüşmesini Halk TV’de paylaşan gazeteciler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında telefon kaydının yayınlandığı programın sunucusu Seda Selek, gazeteci Barış Pehlivan ile kanalın sorumlu müdürü Serhan Asker gözaltına alındı.

REKLAM

İKİ AYRI SUÇLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada 3 ismin, "Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması" ve "Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs" suçları kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan bir kısım soruşturmalarda ve mahkemeler nezdindeki kamu davalarında bilirkişi olarak görevlendirilen şahıslardan birinin 27/01/2025 tarihindeki Halk TV yayınında kendisiyle yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınlanmak suretiyle ifşa edilmesi, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi eylemlerine iştirak eden Barış Pehlivan, sunucu Seda Selek ve kanal sorumlu müdürü Serhan Asker hakkında Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK md. 133/3) 'Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve dörtbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur' ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs (TCK md.277) 'Görülmekte olan bir davada gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek veya bir haksızlık oluşturmak amacıyla, davanın taraflarından birinin, sanığın, katılanın veya mağdurun lehine veya aleyhine sonuç doğuracak bir karar vermesi veya bir işlem tesis etmesi ya da beyanda bulunması için, yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı hukuka aykırı olarak etkilemeye teşebbüs eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' suçlarından başlanılan soruşturma kapsamında şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır."