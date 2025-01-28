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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Anderson Talisca, 1.5 yıllığına Fenerbahçe'de! - Fenerbahçe Haberleri

        Anderson Talisca, 1.5 yıllığına Fenerbahçe'de!

        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 19:26 Güncelleme: 28.01.2025 - 19:41
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        Anderson Talisca, 1.5 yıllığına Fenerbahçe'de!
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        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca’ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

        TALISCA KİMDİR?

        Doğum tarihi/Yaş: 1 Şubat 1994 (30)

        Doğum yeri: Feira de Santana (Brezilya)

        Boy: 1,90 m

        Mevki: Orta saha - On Numara

        Yan mevki: Santrfor / Sağ Kanat

        Ayak: Sol ayak

        Güncel piyasa değeri: 12 milyon €

        TRANSFER GEÇMİŞİ

        14/15 Bahia > Benfica 4.75 milyon €

        16/17 Benfica > Beşiktaş (Kiralık) 4 milyon €

        18/19 Benfica > GZ Evergrande (Kiralık) 5.8 milyon €

        18/19 Benfica > GZ Evergrande 19.2 milyon €

        21/22 GuaZ FC > Al-Nassr 8 milyon €

        PERFORMANS

        24/25 Toplam: 19 maç 8 gol (1.393')

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