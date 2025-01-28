Anderson Talisca, 1.5 yıllığına Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca’ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
TALISCA KİMDİR?
Doğum tarihi/Yaş: 1 Şubat 1994 (30)
Doğum yeri: Feira de Santana (Brezilya)
Boy: 1,90 m
Mevki: Orta saha - On Numara
Yan mevki: Santrfor / Sağ Kanat
Ayak: Sol ayak
Güncel piyasa değeri: 12 milyon €
TRANSFER GEÇMİŞİ
14/15 Bahia > Benfica 4.75 milyon €
16/17 Benfica > Beşiktaş (Kiralık) 4 milyon €
18/19 Benfica > GZ Evergrande (Kiralık) 5.8 milyon €
18/19 Benfica > GZ Evergrande 19.2 milyon €
21/22 GuaZ FC > Al-Nassr 8 milyon €
PERFORMANS
24/25 Toplam: 19 maç 8 gol (1.393')