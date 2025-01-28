Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta Cengiz Ünder transferi iptal oldu! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta Cengiz Ünder transferi iptal oldu!

        Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi mali şartlarda anlaşılamaması üzerine iptal oldu.

        Giriş: 28.01.2025 - 16:32 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cengiz Ünder transferi iptal oldu!
        ABONE OL

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda Cengiz Ünder transferi iptal oldu.

        Milli futbolcuyu kiralamak için Fenerbahçe ile anlaşan Beşiktaş yönetimi, Cengiz Ünder'le anlaşamayınca transfer olumsuz sonuçlandı.

        Tarafların mali şartlarda anlaşamadıkları ve bu nedenle transferin iptal olduğu öğrenildi.

        27 yaşındaki futbolcu, herhangi bir teklif gelmemesi halinde sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Yapay zeka balonuna Çin iğnesi
        Yapay zeka balonuna Çin iğnesi
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Sırbistan Başbakanı istifa etti
        Sırbistan Başbakanı istifa etti
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        1500 liraya sarı ölüm
        1500 liraya sarı ölüm
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?