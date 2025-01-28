MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye 1 hafta önce kahredici bir felakete uyandı. Yangın 78 masum insanımızı hayattan kopardı. Okul sıraları boş kalan çocuklarımıza küçücük yavrularımıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. 8 aile yok olmuş 36 çocuğumuz hayata veda etmiş. Geçen haftadan beri süregelen değersiz tartışmalardan bir şey anlayan var mı? Hangi ara siyasi ve ideolojik ihtirasların bu kadar içerisine düştük?

"BİR FACİADAN DAHA FAZLASI, BİR CİNAYETTİR"

Yarısı çocuk olan 78 vatan evladımızın hesabını kim ya da kimler verecek? Biz milletimize bu acıyı yaşatanların yargı önünde hesap vermesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Grand Kartal Otel yangınında kimin sorumluluğu bulunuyorsa hesabını vermesi kaçınılmaz bir adalet gereğidir. Grand Kartal Otel yangını bir faciadan daha fazlası, bir cinayettir.

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"BU ACIYI YAŞATANLAR HESAP VERSİN"

Sorumluları adaletin önüne çıkaramazsak gerçek anlamda hiçbir sorunu çözemeyiz. Bu acıyı yaşatanlar hesap versin. Cumhurbaşkanımızın talimat ve tensibiyle Devlet Denetleme Kurulu çok yönlü inceleme ve soruşturmayı ikmal etsin. Bırakalım yargı görevini yapsın. Otel sahibinden il özel idaresine, valilikten belediyeye ve ilgili bakanlığa kadar 78 vatandaşımızın vebalini ya kurumsal veya kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler.

"8 TESPİTİN PEŞİNE DÜŞMEYECEK MİYİZ?"

Yangının faturasını Köroğlu Dağı'ndaki yaban hayvanlarından mı çıkaracağız? Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne yapılan başvurunun ve 8 tespitin peşine düşmeyecek miyiz? Bolu Belediyesi yangını siyasi karambole getiriyor. Suç ve sorumluların üzerine gitmek insanlık ve adalet borcudur.

Kan donduran ifadeleri medyaya kadar yansıyan pişkin otel sahibinin suçu ve sorumluluğu alenen sabitken, eksikliklerin tespitinden 17 gün sonra oteldeki restorana uygunluk belgesi veren müşahede edilen eksikliklerle ilgili hukuki ihbar görevinden kaçınan Bolu Belediyesi'nin yangını siyasi karambole getirme arayışını, bahse konu belediyenin siyasi sorumlusu olan şahsın günbegün gün polemik çarkı döndürüp orayı burayı hedef alarak çamur atmasını, ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek öz eleştiriden imtina etmesini, valiliğin ve il özel idaresinin sorumluluk alanında ısrarla uzak duruşunu isabetli ve doğru bulmadığımızı huzurlarınıza açıklamak mecburiyetindedir.