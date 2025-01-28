Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Ziyech Dubai yolcusu! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Ziyech Dubai yolcusu!

        Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yollarını ayırmayı istediği Hakim Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El Nasr ile anlaşma sağladı.

        Giriş: 28.01.2025 - 16:15 Güncelleme: 28.01.2025 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklenen performansı gösteremeyen Hakim Ziyech, bu dönemde takımdan ayrılacak.

        2

        Faslı yıldız yoluna Avrupa'da devam etmek istese de, beklediği şartlarda bir teklif alamadı.

        3

        Fransa’dan istediği teklifleri alamayan Hakim Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El Nasr ile anlaşma sağladı.

        4

        Faslı oyuncunun temsilcisi sarı-kırmızılılarla fesih için görüşmelerini sürdürüyor.

        5

        Faslı futbolcunun 2. yarıdaki ücreti olan 2.9 milyon Euro’nun bir kısmını El-Nasr bir kısmını Galatasaray karşılayacak.

        6

        Bu sezon G.Saray'da 11 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 320 dakika sahada kaldı ve 1 asistlik katkı sağladı.

        7
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Otelin müdürü: Yetkim yok, resepsiyon personeliyim!
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adayı açıklaması
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        Kâbus otelinin genel müdürünün ifadesi ortaya çıktı!
        İfadeleri ortaya çıktı
        İfadeleri ortaya çıktı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hâkimlikteki sorgusuna ulaşıldı
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Hangi ülkeler doğum yoluyla vatandaşlık veriyor? 
        Sırbistan Başbakanı istifa etti
        Sırbistan Başbakanı istifa etti
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        İmamoğlu 2 soruşturmadan ifadeye çağrıldı
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Mourinho'dan çok doğru tespitler
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Deepseek en fazla onlara kaybettirdi! 1 günde 22 milyar doları eridi
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        Beşiktaş'ta rota Ansu Fati!
        1500 liraya sarı ölüm
        1500 liraya sarı ölüm
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Fenerbahçe'de gündem sol bek!
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        Düğün hazırlığı yaparken öldüler!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Emekli aylıkları ne kadar düştü?
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        Bir yanda eşi bir yanda kızı... Tarifsiz acı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?
        Mavi çayı daha önce duymuş muydunuz?