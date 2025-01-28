Galatasaray'da Ziyech Dubai yolcusu!
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yollarını ayırmayı istediği Hakim Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El Nasr ile anlaşma sağladı.
Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklenen performansı gösteremeyen Hakim Ziyech, bu dönemde takımdan ayrılacak.
Faslı yıldız yoluna Avrupa'da devam etmek istese de, beklediği şartlarda bir teklif alamadı.
Fransa’dan istediği teklifleri alamayan Hakim Ziyech, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden El Nasr ile anlaşma sağladı.
Faslı oyuncunun temsilcisi sarı-kırmızılılarla fesih için görüşmelerini sürdürüyor.
Faslı futbolcunun 2. yarıdaki ücreti olan 2.9 milyon Euro’nun bir kısmını El-Nasr bir kısmını Galatasaray karşılayacak.
Bu sezon G.Saray'da 11 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 320 dakika sahada kaldı ve 1 asistlik katkı sağladı.