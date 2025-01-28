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        Haberler Gündem 9 kez ehliyetine el konulan sürücü, yine alkollü araç kullandı; 2 ölü - Güncel haberler

        9 kez ehliyetine el konulan sürücü, yine alkollü araç kullandı; 2 ölü

        Konya'nın Çumra ilçesinde Tahir Ferliarslan'ın kontrolünü yitirdiği otomobilin yol kenarındaki direğe çarptığı kazada annesi Melehat Ferliarslan ile halası Kamile Öztat hayatını kaybetti. Yapılan testte 3.04 promil alkollü olduğu belirlenen Ferliarslan'ın 9 kez alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı, ve ehliyetine 2036 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 18:23 Güncelleme: 28.01.2025 - 18:23
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        9 kez ehliyetine el konulan sürücü, yine alkollü araç kullandı; 2 ölü
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        Kaza, dün ilçenin Abditolu Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        Tahir Ferliarslan’ıın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki direğe çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücünün annesi Melehat Ferliarslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan Tahir Ferliarslan ve halası Kamile Öztat ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kamile Ferliarslan da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Yapılan alkol testinde 3.04 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü Tahir Ferliarslan'in daha önce 9 kez alkollü araç kullanmaktan hakkında işlem yapıldığı ve ehliyetine de 22 Kasım 2036’ya kadar el konulduğu ortaya çıktı. Ferliaslan hakkında karıştığı son kazanın ardından da Jandarma Trafik Timi tarafından ehliyetine 5 yıl süreyle olmak üzere 22 Kasım 2041 tarihine kadar el konulması yönünde işlem yapıldı.

        Tedavisinin ardından taburcu olan Tahir Ferliarslan, gözaltına alındı. Ferliarslan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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