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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 20:03 Güncelleme: 28.01.2025 - 20:40
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        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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        TFF, Süper Lig’in 21. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

        Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

        - Alanyaspor - Başakşehir müsabakasının 35. dakikasında konuk ekip atağı sonrası VAR, hakem Emre Kargın’a ‘potansiyel penaltı incelemesi’ önerisinde bulundu. Kenara gelerek pozisyonu izleyen Kargın, Hadergjonaj’ın Piatek ile girdiği ikili mücadelede topa elle müdahalesini belirledi ancak pozisyon öncesi Kemen’in Yusuf’a faul yaptığını tespit ederek, sahaya döndü ve Alanyaspor lehine faul çaldı.

        - Galatasaray - Konyaspor maçının 18. dakikasında Osimhen ceza sahası içinde yerde kalırken, hakem Halil Umut Meler’e VAR’dan uyarı yapıldı. Kenara gelerek pozisyonu izleyen Meler, Adil’in Osimhen’e müdahalesini belirleyerek ev sahibi lehine penaltı noktasını gösterdi.

        - Kasımpaşa - Hatayspor karşılaşmasının 5. dakikasında Fall, ceza yayı önünde rakibin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, ‘potansiyel kırmızı kart’ uyarısıyla kenara geldi. Sahaya dönen hakem Metoğlu, bariz gol şansı nedeniyle faul yapan Francisco Calvo’ya direkt kırmızı kart gösterdi.

        - Kasımpaşa - Hatayspor müsabakasının 42. dakikasında kullanılan serbest vuruşta Cemali Sertel kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, gol öncesi potansiyel kaleciye müdahale sebebiyle VAR monitörüne çağrıldı. Pozisyonu izleyerek sahaya dönen Metoğlu, Hataysporlu oyuncu Kilama’nın kaleci Gianniotis’i engellediğini belirleyerek golü iptal etti.

        - Kasımpaşa - Hatayspor maçının 45+7. dakikasında kullanılan serbest vuruş sonrası hakem Metoğlu, elle oynama kararı vererek Kasımpaşa lehine düdük çaldı. VAR’dan potansiyel penaltı incelemesi için 3. kez kenara gelen Metoğlu, Aboubakar’ın kafa vuruşu sonrası Opoku’nun elle oynadığını belirleyerek Hatayspor lehine penaltı noktasını gösterdi.

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