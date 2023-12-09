Ahmet Selim Kul yazdı: Kusursuza yakın Fenerbahçe

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine beklenen kadrosuyla çıkınca sahada da bu sezon alıştığımız Fenerbahçe görüntüsü vardı. Rakibine oranla hem kağıt üzerinde hem de sahadaki oyunda üstünlük kuran Fenerbahçe akan oyunda şık bir gol de bularak öne geçti.

Ardından tamamen Djiku’nun bireysel hatası kaynaklı bir gol buldu derbide ev sahibi. Bu aslında o an anlayamasak da meğer Beşiktaş’ın karşısında güçlü oyunla duran Fenerbahçe’nin gol yemesinin tek ihtimaliymiş meğer. FRED GOL KAÇIRMA REKORU KIRDI Bu golden sonra da panik yapmadı Fenerbahçe. Fred’in gol kaçırma rekoru kırdığı, arkadaşlarının ona eşlik ettiği gecede öne geçmek için 62’ye kadar bekledi sadece Kanarya… Akın akın gelen ataklar sonrası Beşiktaş hiçbir çözüm üretemedi. REKLAM Hiçbir varlık gösteremeyen rakibine karşı Fenerbahçe’yi oyun olarak çok güçlü görsem de mental olarak çok iyi seviyede değildi yine... Bunun etkisiyle 90+6’ya kadar beklemek zorunda kaldı Fenerbahçeliler rahatlamak için. Kaçan gollerin, son paslardaki tercihlerin, rakibin fişini çekemenin sebebi bana göre zihinsel olarak yeterince güçlü olamamakla alakalı…

İşin negatif taraflarını çok anlatacağımız bir gece değil elbette bu akşam Fenerbahçe adına… Djiku’nun bireysel hatası ve hücumdaki tercih ve bitirişler dışında kusursuz bir performans sergiledi Sarı-Lacivertliler… En büyük alkış İsmail Kartal’a… Maçın kare asına önce Dzeko ve Tadic’i yazarım. Ardına da Ferdi ve İrfan’ı eklerim. Fenerbahçe’nin bu galibiyetle Trabzonspor maçındaki şok kaybı da telafi ettiğini hatırlatmam gerek. CITY DE RODRI'SİZ KAZANAMIYOR Şimdi bazı konulara değinmek gerekiyor… Eksikleri yabana atmamak gerektiğini her fırsatta vurgulamıştım. Manchester City’nin Rodri’nin olmadığı 3 maçta da yenildiği ortamda 4 as merkez oyuncusu olmadan geçirdiği süreyi fena atlatmadı Fenerbahçe. Nordsjaelland faciası dışında makul kayıplar yaşandı. Yine de İsmail hocadan biraz daha farklı dokunuşlar görmek gerekirdi bu süreçte. Fenerbahçe taraftarı bu süreçte genel ortalamada takımının ve hocasının yanında değil karşısında durdu. Bunu da kayıtlara almakta fayda var.

DÜNYANIN İYİ DEPLASMAN TRİBÜNÜ Sahadaki futbolcular kadar efor sarfeden ve ve takımlarıyla birlikte hareket eden Fenerbahçe tribününe de alkışı unutmamak gerekiyor. Bana göre dünyanın em iyi deplasman tribünü. Susmuyorlar, çok az oldukları statta takımlarını itiyorlar. Fenerbahçe’nin derbi deplasmanı performansı taraftarının yanında olduğu rakamlarla ispatlı bir durum… Tutku takımı Fenerbahçe’de bu veri asla tesadüfi değil…

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR TEKME TOKAT DAYAK YEDİ Bir de hakemden bahsetmek istiyorum. İlk yarı çıkarmadığı kartlar hakem hatası, hakem yorumu beya maçta uygulanan bir standarta dayalı değil. Zihinlerdeki kirli hesapların sahaya yansıması… aman tadımız kaçmasın, ince ince faul standartından ayarı vereyim düşüncesi. Fenerbahçeli futbolcular dayak yedi… Bu bilinçaltının yansımasıyla gözünün önündeki kabak gibi penaltıyı VAR desteğiyle verebildi… Stat atmosferinin söndüğünü, Beşiktaş’ın bir şeyler yapmaya meramı olmadığını görünce klasik hakemlik yapmaya karar verdi ve Tayfur’u attı. Niyet kötü olunca o kararda da büyük bir hata yapmış oldu. VAR bugün hakemlik müessesini kurtardı desek abartmış olmayız.