'Yılan Hikâyesi'nin Eleni'si: Türkiye'yi çok özledim

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O ARTIK ABD'DE YAPIMCI



2013'te Charles Como ile evlenen ve Hylas (6) ile Aemilian (3) adlarında iki oğlu bulunan oyuncu, artık kamera arkasına geçmiş.



Şimdilerde hayatını ABD'nin Los Angeles eyaletinde sürdüren Katerina Moutsatsos, eşiyle birlikte yapımcı olmuş. Moutsatsos, "Eşimle Hollywood'da yapım stüdyolarımız var. İlk tanıştığımızda işi sıfırdan birlikte kurduk ve son on yıldır bununla uğraşıyorum. Kamera arkası farklı bir iş ama oyunculuk kadar seviyorum. Şu sıralar bir dizi yazma aşamasındayım. Kendi projemle oyunculuğa geri dönmenin bir yolu bu" dedi.

Katerina Moutsatsos, 'Yabancı Damat' ve 'Hayat Bilgisi' dizilerinde de rol almıştı.