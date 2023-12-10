'Yılan Hikâyesi'nin Eleni'si: Türkiye'yi çok özledim
1999 - 2002 yılları arasında yayınlanan 'Yılan Hikâyesi' dizisinde 'Eleni' karakterine hayat veren Yunan oyuncu Katerina Moutsatsos ile konuştuk
AYTEKİN TEKER /
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Yapımcılığını Osman Yağmurdereli'nin üstlendiği 'Yılan Hikâyesi', Türk televizyonlarının ilk polisiye dizilerinden biriydi.
1999 - 2002 arasında yayınlanan ve 90 bölüm süren dizide 'Eleni' rolünü canlandıran Yunan oyuncu Katerina Moutsatsos ile nostalji yolculuğu yaparak, geçmişi ve bugünleri konuştuk.
BALEDEN OYUNCULUĞA
Katerina Moutsatsos, oyunculuk serüvenini şöyle anlattı: Oyunculuk ve sahneye olan tutkumu önce balede, sonra müzikal tiyatroda keşfettim. 6 yaşında baleye başladım sonrasında ise oyunculuğa yöneldim. İlk profesyonel rolüm ise, Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde tiyatro öğrencisiyken, Fransa'nın popüler sit-com'u 'Salut Les Musclés'te konuk oyuncu olarak yer almamdı.
Katerina Moutsatsos'un Türkiye'ye gelme hikâyesi de 1998 yapımı 'Kayıkçı' filmi ile başlamış. Oyuncu, o süreci; "Yönetmen Biket İlhan'ın 'Kayıkçı' filmi için Yunan oyuncu aramak üzere Atina'ya geldi. Tanışmamız sonrasında filme dâhil etti. Türkiye'ye ilk kez Sakız Adası'ndan Çeşme'ye geldim" sözleriyle anlattı.
"HEMEN 'EVET' DEDİM"
Oyuncu, 'Yılan Hikâyesi'nin kadrosuna nasıl dâhil olduğunu ise şöyle anlattı: 'Kayıkçı' filminin sonrasında yapımcı Osman Yağmurdereli'den bir telefon aldım. 'Yılan Hikâyesi'ni anlattıktan sonra hemen 'evet' dedim.
Ana dili Yunanca'nın yanı sıra, iyi derecede İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Almanca ve Türkçe bilen oyuncu, "Senaryoları adeta papağan gibi tekrarlayarak Türkçe öğrendim. Biraz dil bilgisi eğitimi ve sokak diliyle birkaç ay sonra Türkçe konuşmaya başladım" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'Yİ ÇOK ÖZLEDİM"
En son 2021'de Türkiye'ye gelen oyuncu, "En çok neyi özlüyorsun?" sorusuna ise, "Eski mahallelerimi özledim. Cihangir ve Çukurcuma. Kabataş'tan Bebek'e kadar yürümeyi de özledim. Boş zamanımda genellikle bunu yapardım" yanıtını verdi.
Türkiye'deki bazı meslektaşları ve arkadaşlarıyla hala görüştüğünü ifade eden 51 yıl yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de ailem saydığım arkadaşlarım var. Onlarla iletişim halindeyim. Uzun süredir göremediğim için de onları özledim" diye konuştu.
Türkiye'ye dönüp yeniden bir projede yer almak sitediğini de sözlerine ekleyen Yunan oyuncu, "Çocuklarım biraz daha büyüdükten sonra muhakkak Türkiye'de bir şey yapmak istiyorum. Türkiye'yi çok özledim" ifadelerini kullandı.
O ARTIK ABD'DE YAPIMCI
2013'te Charles Como ile evlenen ve Hylas (6) ile Aemilian (3) adlarında iki oğlu bulunan oyuncu, artık kamera arkasına geçmiş.
Şimdilerde hayatını ABD'nin Los Angeles eyaletinde sürdüren Katerina Moutsatsos, eşiyle birlikte yapımcı olmuş. Moutsatsos, "Eşimle Hollywood'da yapım stüdyolarımız var. İlk tanıştığımızda işi sıfırdan birlikte kurduk ve son on yıldır bununla uğraşıyorum. Kamera arkası farklı bir iş ama oyunculuk kadar seviyorum. Şu sıralar bir dizi yazma aşamasındayım. Kendi projemle oyunculuğa geri dönmenin bir yolu bu" dedi.
Katerina Moutsatsos, 'Yabancı Damat' ve 'Hayat Bilgisi' dizilerinde de rol almıştı.