Beşiktaş-Fenerbahçe maçında verilen 3 penaltı kararı ve kırmızı kart iptali doğru mu? Eski hakemler yorumladı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Mücadelede 3 penaltı kararı çıkarken, siyah-beyazlıların 1 kırmızı kartı da VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Karşılaşmanın ardından beIN Trio ekibi ve eski hakemler, derbinin hakem Atilla Karaoğlan'ın kararlarını değerlendirdi. İşte tartışmalı pozisyonlar için yapılan yorumlar...
SORU: 3. dakikada Necip'in Szymanski'ye faulünde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Hakemler derbilere çıkarken bir strateji belirler. Bazen erken kart çıkarmak istemez. Bence sarı kart. Sarı kart yoksa, en azından uyarmalıydı.
Bahattin Duran: Maçın başı, sarı kart göstermeden bu pozisyon yönetilebilir. Ancak sert bir düdük çalarsınız ve net bir şekilde uyarı yaparsınız.
Bülent Yıldırım: Necip'in topla oynama şansı yok. Diz yan bağına tabanla sportmenlik dışı yoklama yapıyor. Hakem farkında değil. En azından uyarsa, Necip özgürce faul yapmaya devam etmezdi. Topa ve rakibe serti zaman zaman karıştırdı.
SORU: 4. dakikada Necip'in Ferdi'ye müdahalesinde sarı kart olur mu?
Bahattin Duran: Necip'in mutlaka uyarılması lazımdı.
Bülent Yıldırım: Tek başına sarı kart değil. Ancak ilk faul, sonra. Sarı çıkabilirdi. En azından uyarılırdı.
Deniz Çoban: Bu pozisyon tek başına sarı kart olmaz. Ancak maçın hemen başında ikinci faul.
SORU: İrfan Can'ın Umut Meraş'a müdahalesinde faul var mı?
Deniz Çoban: İrfan topa kaydı. Umut kendini abartılı attı.
Bahattin Duran: İrfan topa kaydı, sonrasında da zaten ayağını kaldırmadı. Burada problem yok.
Bülent Yıldırım: İrfan'ın öyle geldiğini ben görsem, ben de korkardım.
SORU: Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Penaltı doğru karar. Samet topa dokunamıyor, Cenk'e müdahalesi var. Samet'in sarı kartı da doğru.
Bülent Yıldırım: Penaltı doğru. Sonrasında çıkan kartlar da doğru.
Deniz Çoban: Penaltıda şüphe yok. Sonrasında hakem doğru kartlar gösteriyor. Atilla Karaoğlan çok kötü bir maç yönetti ama çok şanslıydı. VAR hakemi Özgür Yankaya'ya güzel bir takım elbise alsın. Özgür Yankaya, onu kurtardı.
SORU: Necip ile Crespo'nun pozisyonu için yorumunuz nedir?
Bahattin Duran: Crespo topun kontrolünü kaybetti. Necip'in ayağına bastı. Sarı kart çıkmalıydı.
Deniz Çoban: Hakem iki oyuncunun faul yapmadığını düşündü ve oyunu devam ettirdi. Bu dakikadan sonra hakem kararlarında sıkıntılar başladı.
Bülent Yıldırım: Atilla Karaoğlan dayanabilirse, tecrübe kazanacaktır.
SORU: Cenk'in Djiku'ya faulünde sarı kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Bence faul yok. Sarı kart hiç yok.
Bülent Yıldırım: Cenk faül yaptı ama sarı kartlık bir şey yok.
Bahattin Duran: Yalnızca faul. Bu pozisyonda sarı düşünmem.
SORU: Necip'in Tadic'e faülünde sarı kart gerekir mi?
Bahattin Duran: Bu artık sarı kart. Çünkü Necip niyetini belli etti. Sırayla fauller yaptı.
Bülent Yıldırım: Uyarı yoksa, oyuncu faüllerine devam eder.
Deniz Çoban: Fenerbahçeli oyuncular, Necip'in faullerine isyan etti. Kart beklediler. Necip olsam, ben de faüllere devam ederim. Çünkü kart çıkmıyor.
SORU: 45+1 Salih'in Szymanski'ye ceza sahasında müdahalesi var mı?
Deniz Çoban: Burada penaltılık bir şey yok. Ancak Szymanski kendini atsa, sabaha kadar konuşurduk bu pozisyonu.
Bahattin Duran: Top burada Szymanski'nin kontrolünde değil. Salih'in müdahalesi var ama bence penaltı için yeterli değil.
Bülent Yıldırım: Bence de temiz pozisyon.
SORU: İsmail Kartal'a çıkan sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Sarı kart doğru. İsmail Kartal büyük risk almış. İkinci sarı karttan atılabilirdi.
Bahattin Duran: İsmail Kartal kendine ayrıulan alanda olduğunu söylüyor. Ancak itirazları var. Sarı kart doğru.
Bülent Yıldırım: İsmail Kartal'ın daha kontrollü olması gerekirdi. Sarı doğru.
SORU: Salih Uçan'a Crespo'ya faulü sonrası çıkan sarı kart doğru mu?
Deniz Çoban: Bu sarı karta itiraz etmiyorum.
Bahattin Duran: Hakem avantaja bırakıyor, Salih formadan çekildiğini söylüyor ama bence öyle bir şey yok. Kart doğru.
Bülent Yıldırım: Maçtaki sertliklere göre kolay bir kart.
SORU: Necip'in Szymanski'ye faülünde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Burada bir sarı kart olmalıydı.
Bahattin Duran: Sarı çıkmalıydı.
Bülent Yıldırım: Sarı kartlık hamle.
SORU: Salih Uçan'ın Dzeko'ya müdahalesinde ikinci sarı kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Hakem çok yakın. İkinci sarı kartı çıkarsa, kimse itiraz edemez.
Bahattin Duran: Hakem, Salih'in önce topa dokunduğunu düşünmüş sanırım. Ancak bence sarı kart çıkmalıydı.
Bülent Yıldırım: Sarı kart olmalıydı.
SORU: Eric Bailly'nin Szymanski'ye müdahalesinde penaltı kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Dzeko dizlerinin üzerine çöktü ve penaltı olduğunu söyledi. Hakemin önü açık. Neden penaltı vermediğini anlayamadım. Net bir penaltı ve sarı kart. VAR olmasa, bugün çok kötü olurdu.
Deniz Çoban: Atilla Karaoğlan acaba VAR'ı mı test etti? buna penaltıyı direk çalmamanın izahı yok. Beşiktaşlı oyuncu bile penaltı çalar buna.
Bülent Yıldırım: Atilla Karaoğlan gerçekten çok şanslıydı. En doğru açıdaydı. Çok net bir penaltıyı kaçırdı.
SORU: Tayfur Bingöl'ün iptal edilen kırmızı kartının sarıya dönmesi doğru mu?
Deniz Çoban: En doğru karar sarı kart. Bu kadar kart çıkmazken, buna kırmızı çıkması da ayrı bir konu. Amartey yetişebilirdi, o yüzden sarı. VAR'daki Özgür Yankaya belki de risk aldı, müdahale etti. MHK'nin buna ne diyeceğini merak ediyorum. Bariz gol şanslarında VAR'ın karışmamasının daha doğru olduğunu söylediler. Ben kabul etmiyorum ama geçmiş maçlarda öyle oldu. VAR günü ve maçı kurtardı. Ancak maçı Fenerbahçe kazanamasaydı, ortalık karışırdı.
Bahattin Duran: En doğru karar benim için de sarı kart. UEFA'nın hakem eğitim paketinde benzer pozisyona kırmızı çıkmış, UEFA ise 'VAR karışamaz' demiş. Özgür Yankaya'nın bu müdahalesini, bu maç ve bizim ülkemiz özelinde vicdanen doğru buluyorum.
Bülent Yıldırım: UEFA ne derse desin, VAR protokolünde ne yazarsa yazsın... Galatasaray - Alanyaspor maçında Sacha Boey atıldı, VAR müdahale etmedi. O hakemi kaybettik. Bu tip bir sürü örnek var. Burada yoruma açık bir şey yok zaten. VAR müdahale ederek maçı kurtardı. Çünkü kırmızı kart maçın kaderini değiştiren karar. Özgür Yankaya'yı kutlarım.
SORU: Szymanski'nin ortasında Eric Bailly'nin elle oynamasına penaltı kararı doğru mu?
Deniz Çoban: VAR müdahalesi doğru. Pozisyon penaltı.
Bahattin Duran: Net penaltı, VAR müdahalesi çok doğru.
Bülent Yıldırım: Doğru penaltı.