Spor yazarları Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki performansını değerlendirdi

7 Şurada Paylaş!







Bülent Timurlenk (Sabah): Beşiktaş'ta kaleci Mert 5 kurtarışıyla, Chamberlain de takımının çaresizliğine isyan eden oyunuyla ayakta kaldılar. Geçen hafta Ankaragücü deplasmanında "Kanat oyuncum yok" deyip Chamberlain ve Rebic'i yedek oturtan Çalımbay, ligin en çok maça çıkmış teknik adamı ve elbette ki bir Beşiktaş efsanesi. Ancak dün derbiye çıkardığı 11 ile neden 17 yıl boyunca yuvasından uzak olduğunun da tasdikli belgesi.

8 Şurada Paylaş!







Cem Dizdar (Fanatik): Beşiktaş sahadaki kadrosunun ve antrenman seviyesinin gerçeğine uygun olarak ‘Fırsat oyunu’ oynamaya çalıştı. Lakin alacakları sonuç atacaklarından çok Fenerbahçe’nin atamamasına bağlıydı ve onlar da gerek ilk yarıda gerek ikinci yarının başında girdikleri pozisyonları atamayıp rakibe yardım ettiler. Ancak ev sahibi maçı kazanmaya pek niyetli değil gibiydi. İşler baştan beri rakibin elindeydi ve bu antrenmansız takımın yapacak şeyi çok azdı ve Beşiktaş da zaten yapamıyordu.