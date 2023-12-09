Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Muğla'da Stratonikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi.

Muğla'da ziyaretlerde bulunan Uraloğlu, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan "Gladyatörler Şehri" olarak bilinen antik kentten çıkarılan eserleri inceledi.

Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen antik kenti ziyaret eden Uraloğlu, Stratonikeia ve Lagina Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten kazılarda çıkarılan "Dans Eden Musa" heykeli hakkında bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, daha sonra kentteki tarihi Şaban Ağa Camisi'ni inceledi.

Ziyarette Uraloğlu'na Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz de eşlik etti.