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UKOME kararı ile yoğunluğun olduğu ilçelerde skuterların hız limitinin 12.5 kilometreye düşürülmesini de değerlendiren Yeğenoğlu, "Skuterları getiren firmalara böyle bir yasa, kanun uygulanması lazım, onlar bunları düşürecekler. Şişli'de bu yapılıyor, o bölgeye girdiği zaman elektronik olarak, otomatik olarak hızı düşürecek. Peki, sırf oradaki vatandaş mı önemli bizim için, yoksa genel mi önemli? Genele yaymak için işi başından sıkı tutmak lazım. Bunu getiren ithalatçı firmaların bu işe el atması lazım" ifadelerini kullandı.

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Skuterların hız denetimlerinin henüz yapılamadığının altını çizen Gürsel Yeğenoğlu, "Çünkü bir numaratör yok ki, nasıl olacak? Plaka şeklinde, şase numarası verilmesi lazım ya da bir sinyal ünitesi takılması gerekiyor ki, onu algılasın. Ekiplere böyle bir sistemin tanıtılması gerekiyor, bu altyapı. Bu elimizdeki cep telefonu değil, koşu bandındaki adımlarımızı saymıyoruz. Bu basit birşey değil. Bunun bir alt yapısının oluşması lazım. Bu alt yapıdan sonra biz insanlara, 'Trafik niye denetlemiyor', 'Şahıslar niye böyle yapıyor' deme hakkımız var" şeklinde konuştu.