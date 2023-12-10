Ankara'da eski koca kan dondurdu: Taksinin içinde bıçakla vahşice katletti!
Ankara'nın Çankaya ilçesinde eski koca kan dondurdu. Taksinin içindeki tartışmada bıçakla kadının boğazını kesti. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti
Giriş: 10.12.2023 - 18:18 Güncelleme: 10.12.2023 - 18:32
1
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, eski eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
2
AA'nın haberine göre, İmrahor Caddesi'nde, E.A, boşandığı eşi M.A.'ya bir taksinin içinde bıçakla saldırdı.
3
İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.