Tenzor International Cup'ta ilk etap tamamlandı Uluslararası dereceye sahip çok sayıda sporcunun katıldığı Tenzor International Cup'ta üçüncü ve son gün yarışlarının ardından Tenzor Team, etabı zirvede tamamladı.

Uluslararası dereceye sahip çok sayıda sporcunun katıldığı Tenzor International Cup'ta üçüncü ve son gün yarışlarının ardından Tenzor Team, etabı zirvede tamamladı.

Bodrum Akyarlar'da düzenlenen ve J/70 sınıfı yelkenlilerin kullanıldığı organizasyonda ikinci sırayı Bogatyrs alırken, Dolce Vita üçüncü oldu.

Ödül törenine katılan Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, "Biz bu tip organizasyonları genellikle yazın yapıyoruz.

İlk defa düzenlenen bu yarışla Bodrum’un kış mevsiminde de daha iyi tanıtılacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ise, organizasyonun 5 etabının da Bodrum’da düzenlenecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tenzor International Cup Yelken Yarışları’nda ikinci etap 11-14 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecek.