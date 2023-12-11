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        Haberler Yaşam Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?

        Fotoğraftaki vaşağı siz de görüyor musunuz?

        Jandarma Genel Komutanlığı, Kars'ta 7 ay önce bulunup tedavi edildikten sonra doğaya bırakılan vaşağın görüntüsünü paylaştı... "Siz de görüyor musunuz?" notuyla yapılan sosyal medya paylaşımı ilgi gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 14:47 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:47
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        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
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        Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, internet ortamında büyük ilgi gördü.

        Komutanlık, 7 ay önce arazide yaralı halde bulunan ve tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşamına bırakılan vaşağın görüntüsünü paylaştı.

        Kars'ta yer alan arazinin fotoğrafını paylaşan Jandarma Genel Komutanlığı, takipçilerine "Siz de görüyor musunuz?" diye sordu.

        Ancak sosyal medya kullanıcıları fotoğraftaki vaşağı bulmakta zorlandı. Fotoğrafta gizlenen vaşağın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

        *Haberin görselleri Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından servis edilmiştir.

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        #vaşak
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