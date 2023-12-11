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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!

        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!

        İstanbul Beyoğlu'nda, Türkiye'ye tedavi amacıyla geldiği öğrenilen Yemen Eski Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Hussein aracıyla kaza yaptı. Kaza sonucu 71 yaşındaki Pakize Özer, ağır yaralanırken Musaeed Hussein gözaltına alındı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 09:21 Güncelleme: 11.12.2023 - 09:30
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        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
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        İstanbul'da olay, Beyoğlu'nda dün 14.00 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Ömer Hayyam Caddesi'nde meydana geldi.

        OTOMOBİLLE 2 KİŞİYE ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre eski Yemen Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Ahmed Musaeed Hussein'in kullandığı otomobil caddeden karşıya geçmeye çalışan iki kişiye çarptı.

        YAŞLI KADIN BAŞINI KALDIRIMA VURDU

        Çarpmanın etkisiyle yere düşen Pakize Özer (71) kafasını kaldırıma çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

        İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Özer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özer'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, bakanın oğlu Musaeed Hussein gözaltına alındı.

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        ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

        Aracın yolcu koltuğunda eski Yemen Savunma Bakanı Ahmed Musaeed Hussein'in de olduğu belirtildi. Yemen eski Savunma Bakanı'nın oğlu Musaeed Husseyin, emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Musaeed Hussein, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TÜRKİYE'YE GELMİŞ

        Kaza ile ilgili açıklama yapan Musaeed Hussein'in avukatı Kerim Bahadır Şeker, "Türkiye'ye tedavi için gelmişler. Bu süre içerisinde biz ifadelerimizi verdik. Müvekkilin suçsuzluğuna yönelik bilirkişi raporu da tesis edilmiş vaziyette. Yüz de yüz kusur oranı mağdura yönelik izafe edilmiş vaziyette. Buna istinaden de şu an hastanede yoğun bakımda durumunun kritik olduğu bildiriliyor.

        "YÜZDE 100 KUSUR MAĞDURDA"

        Bilirkişi raporunda yüzde yüz kusur oranı mağdura atfedilmiş durumda bu çerçevede de savunmalarımızı gerçekleştirdik. İfadesinde müvekkilin elli olan hız sınırını aşmadığı hiçbir şekilde alkol, sigara, uyuşturucu ve benzeri maddeleri bulunmadığı sağlık raporunda da kesin ve net şekilde ortaya koyulmuş vaziyette. Mağdurun kusurlu olduğu kamera görüntüleri ve video görüntülerinde de açık ve net şekilde ortada.

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        Bu sürece dair hukuki olarak değerlendirmemiz şöyle olur; umarız ki vatandaşımız hayatını kaybetmez. Vatandaşımızın hayatını kaybetmesi halinde taksirle adam öldürme hükümleri Türk Ceza Kanunu'nda uygulanmış olur diğer türlü de taksirle yaralama hükümleri uygulanmış olur. Ancak basit taksirle yaralama uygulanmış olur ve basit taksirle yaralama hükümlerinde de müvekkilin bir tutuklama kararıyla karşı karşıya kalmamasını ümit ediyoruz" dedi.

        KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Özer ve beraberindeki bir kişiye Musaeed Hussein'in kullandığı otomobilin aynasıyla çarptığı ve Özer'in düşerek kafasını çarptığı görülüyor.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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