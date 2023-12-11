Arjantin'de "Çılgın Javier" dönemi: Yeni devlet başkanı Javier Milei için yemin töreni düzenlendi
Arjantin'de Kasım ayının sonuna doğru yapılan devlet başkanlığı seçiminde zaferi elde eden aşırı sağcı Javier Milei için yemin töreni düzenlendi. Merkez Bankası'nı kapatmak isteyen, iklim değişikliğine inanmayan, sağlık, eğitim, kadın gibi bakanlıkların kapatılmasını savunan "Çılgın Javier'in" yemin törenine, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İspanya Kralı 6. Felipe, Şili Devlet Başkanı Boric, eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro da katıldı
Arjantin'in yeni Devlet Başkanı Javier Milei, başkent Buenos Aires'teki mecliste düzenlenen törenle yemin ederek göreve başladı.
2021'den beri kongre üyesi olan 53 yaşındaki aşırı sağcı Milei daha sonra Arjantin Devlet Başkanlığı binası Casa Rosada'nın balkonundan halka hitap etti.
Seçim döneminde yaptığı açıklamalarda gündem olan hatta "Çılgın Javier" olarak nitelendirilen Milei'nin yemin törenine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İspanya Kralı 6. Felipe, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da katıldı.
Milei yaptığı açıklamada, ülkesini onlarca yıllardır süren "çöküş ve gerilemeden" kurtarma sözü verdi ve "Berlin Duvarı'nın yıkılması dünya için trajik bir dönemin sonuydu, bu seçimlerde bizim tarihimizde bir dönüm noktasını temsil ediyor" dedi.
"ACI GERÇEĞİ SÖYLEMEYİ TERCİH EDİYORUM"
Milei, yıllık enflasyonun yüzde 200'e ulaşmasının beklendiği ve vatandaşların yüzde 40'nın yoksulluk içinde yaşadığı Arjantin'de "acil" bir durumla karşı karşıya oldukları konusunda uyardı ve "Size yalan söylemek yerine acı bir gerçeği söylemeyi tercih ediyorum" dedi
Arjantin'de suç oranlarının artmasına da dikkati çeken Milei, "Arjantin bir kan gölüne dönüştü" diyerek, şehirlerin sokakların ele geçiren uyuşturucu kaçakçılarıyla savaşma sözü verdi.
"PUTİN TEHLİKELİ BİR LİDER"
Konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i tehlike bir lider olarak nitelendiren Milei, Ukrayna'nın Latin Amerika'da en büyük müttefikinin Arjantin olduğunu söyledi.
"DÜNYAYI ŞAŞIRTMALARINI DİLİYORUM"
Törene katılan Zelenskiy ise sosyal medya hesabından, "Bu Arjatin için yeni bir başlangıç, Başkan Milei'ye ve tüm Arjantin halkına başarılarıyla dünyayı şaşırtmalarını diliyorum" paylaşımında bulundu.
SEÇİM KAMPANYASINDA NELER DEMİŞTİ?
Milei, seçim kampanyası sırasında Arjantin Merkez Bankası'nı kapatmak ve para birimi olarak Arjantin Pesosu yerine ABD Doları kullanmak istediğini söylemişti.
Milei, sağlık sistemini özelleştirmeyi, vergileri büyük ölçüde düşürmeyi, kamu harcamalarını kısmayı, devlete ait tüm işletmeleri kapatmayı veya özelleştirmeyi ve sağlık, eğitim ve çevre bakanlıklarını kaldırmayı istediğini dile getirmişti.
Ayrıca, devlet okullarında toplumsal cinsiyet ve kimlik konularında eğitim verilmesine karşı çıkan Milei, iklim değişikliğini de inkar ediyor.