Fenerbahçe Rade Krunic için ısrarlı
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip, Milanlı Rade Krunic'i yeniden gündemine aldı
Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında, Milan’da forma giyen Rade Krunic yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerin yaz transfer döneminde ısrarla kadrosuna katmak istediği Boşnak oyuncu, yeniden gündeme geldi.
Sezon başında Milan’ı ve Teknik Direktör Pioli’yi ikna edemeyen sarı-lacivertli ekip, bu kez oyuncunun transferinde kararlı görünüyor.
Fenerbahçe’nin Rade Krunic için 3 milyon Avro civarında bir bonservis bedeli ödeyebileceği öğrenildi. Krunic’e ise yaklaşık yıllık 2.5 milyon Avro ücret verileceği belirtiliyor.
İtalyan ekibinin, düzenli olarak ilk 11 şansı bulamayan 30 yaşındaki futbolcuya takımdan ayrılması için izin vereceği gelen bilgiler arasında.
Bu sezon 14 maçta forma giyen Krunic; karşılaşmaların 10’una ilk 11’de başlarken, takımına gol ya da asist katkısında bulunamadı.
Diğer yandan Krunic ısrarını sürdüren Fenerbahçe’de, diğer bölgeler için de transfer çalışmaları hız kazanacak.
Defans hattına, orta sahanın merkezine ve hücum bölgesine takviye yapmayı planlayan sarı lacivertli ekip, kısa sürede transferleri sonlandırmak istiyor.