Haberler Gündem Kimlik yenileme son tarihi ne zaman? Yeni çipli kimlik için kritik 20 gün! Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli olacak?

Son 20 gün! Kimlik ve ehliyetini değiştirmeyenler dikkat Henüz çipli yeni kimliğe geçmeyenler için kritik sürece girildi. Bilindiği üzere 2023 yılının gelmesiyle birlikte bankalar işlem yapmak için çipli kimlik şartı aramaya başlamıştı. Yani eski kimliklerle artık banka işlemi yapılamıyor. Bununla birlikte eski ehliyet kimliklerin de geçerlilik süresinde ise sona yaklaşıldı. İşte eski kimliklerin son geçerlilik tarihi... Habertürk Giriş: 11.12.2023 - 10:55 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:55 facebook

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Eski kimlikler ne zaman değişecek? Çipli kimlik ne zaman değişecek? Merak edilen soruların cevabı 2024 yılının yaklaşmasıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 2023 itibarıyla banka işlemleri için çipli kimlik zorunlu hale getirildi. İşte yeni yıla son 20 gün kala kimlik değişimiyle ilgili merak edilenler...

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KİMLİK KARTI YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN? TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olup, 10 yıllık sürenin bitimini izleyen tarih itibari ile başvuru üzerine yenilenir. TC Kimlik kartlarının geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.