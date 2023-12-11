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        Haberler Yaşam Aksaray'daki köyde tek başına yaşıyor!

        Aksaray'daki köyde tek başına yaşıyor!

        Hasan Dağı eteklerinde yer alan, 32 yıl önce su çıkmadığı için boşaltılan köyde 12 yıldır tek başına yaşayan 68 yaşındaki Selami Salman, kışın sobada tutuşturduğu odunları 15 kilometre uzaktan sırtında evine taşısa da halinden şikayetçi değil...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:45 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:46
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        Aksaray'da merkeze bağlı yayla köylerinden Gözlukuyu'da yaşayanlar 1991'de su sorunu nedeniyle Dölek mevkisine yerleşti.

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        Köyünden ayrılamayan 68 yaşındaki Selami Salman, 12 yıl önce eşinin de vefat etmesiyle yalnız kaldı. Her işini kendi yapan Salman, kış hazırlıklarını sürdürüyor.

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        Salman, sağlığının yerinde olduğunu, evinde mutlu şekilde yaşadığını söyledi.

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        Eşin dostun yardımıyla hayatını devam ettirdiğini belirten Salman, "Eski Valimiz Hamza Aydoğdu'ya çok teşekkür ediyorum. Evimin tadilatını yaptırdı, eksik eşyalarımı aldı. Evime su hattı çektirdi" dedi.

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        Salman, kış mevsiminde köylerine yoğun kar yağdığını, yolların bile kapandığını ifade etti.

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        Kışın zorluğu olsa da hayatından şikayetçi olmadığını vurgulayan Salman, şöyle konuştu:

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        "Kış hazırlıklarımı yapıyorum. Yakacak ve ekmek sıkıntısı oluyor. Çok kar yağdığı zaman motosikletimle dışarı çıkamıyorum. Köyümüze 15 kilometre uzaklıkta meşe ağaçlarının olduğu bir alan var. Oradaki kurumuş ağaçları baltayla kesiyorum.

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        İple bağladığım odunları sırtımda taşıyarak evime getiriyorum. Kütükleri de motosikletimle getiriyorum. Onları burada sobada yanacak şekilde kesiyor, kömürlüğe yerleştiriyorum. Yaş ağaçlara dokunmuyorum. Kurumuş olanları kesiyorum."

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        Salman, 2011'de eşini kaybetmesiyle hayatının daha da güçleştiğini dile getirdi.

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        Un alarak ekmeğini bile kendisinin yaptığını aktaran Salman, "Köyümüze geçen iki yıl yoğun kar yağdı. Yollar kapandığı için ekmek sıkıntısı çektim. Aldığım unu ekmek yapmakta zorlandım. Kömbe yaptım yedim. Bu yıl da kış için un aldım.

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        Eğer yine dışarı çıkamayacak kadar kar yağarsa kendi ekmeğimi yapacağım. Yaz mevsiminde o kadar zorlanmıyorum ama kış zor oluyor.

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        Kar çok yağınca kilitliyorum kapımı, sobamı yakıp, çayımı yudumluyorum. Hayat böylelikle geçip gidiyor" ifadesini kullandı.

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        Salman, devletin kömür yardımında da bulunduğunu, bu kışı daha rahat geçireceğini kaydetti.

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        #köyde tek başına yaşayan adam
        #hasan dağı
        #Aksaray
        #haberler
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