Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Köyceğiz'in Kocabel mevkinde meydana geldi. Köyceğiz istikametinden Ortaca'ya seyir halinde olan İskender Yiğit (37) idaresindeki 20 ZZ 749 plakalı otomobil, anayol üzerinden dönüş yapmak isteyen Gürkan Aydınhan idaresindeki 48 ALB 044 plakalı minibüse çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen sürücü İskender Yiğit ile yolcu Yeliz Aksoy'un (43) cenazeleri otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Minibüste yaralanan ve çevredeki hastanelere kaldırılan yolcular Aysel Aydınhan, Fatma Aydınhan ile Selenay Aydınhan, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Jandarma, minibüs şoförü Gürkan Aydınhan'ı gözaltına aldı.