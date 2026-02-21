Muğla'da kayalıklardan düşen genç kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklardan düşen genç, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Faralya Mahallesi Kabak Koyu mevkisinde Cihan A. (26), arkadaşına ait çantayı almak isterken dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma Ölüdeniz Timi, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalık bölgedeki yaralıya ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

