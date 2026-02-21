Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da kayalıklardan düşen genç kurtarıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklardan düşen genç, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 18:25 Güncelleme: 21.02.2026 - 18:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da kayalıklardan düşen genç kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayalıklardan düşen genç, ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Faralya Mahallesi Kabak Koyu mevkisinde Cihan A. (26), arkadaşına ait çantayı almak isterken dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

        İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma Ölüdeniz Timi, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kayalık bölgedeki yaralıya ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı.

        Daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        Premier Lig'den 2 talip birden!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi

        Benzer Haberler

        Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen genç kurtarıldı
        Kabak Koyu'nda kayalıklardan düşen genç kurtarıldı
        Küçük Öykü, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
        Küçük Öykü, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
        Kalp krizinden ölen ortaokul öğrencisi Öykü, son yolculuğuna uğurlandı
        Kalp krizinden ölen ortaokul öğrencisi Öykü, son yolculuğuna uğurlandı
        Fethiye'de aracın çarpması sonucu ölen kurt, TÜBİTAK projesine ışık tutacak
        Fethiye'de aracın çarpması sonucu ölen kurt, TÜBİTAK projesine ışık tutacak
        Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak
        Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak
        Fethiye'de yol kenarında ölü bulunan kurtun genetik analizi yapılacak
        Fethiye'de yol kenarında ölü bulunan kurtun genetik analizi yapılacak