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İş insanı Muharrem Yılmaz kimdir?

İş insanı Muharrem Yılmaz, 2005 yılından bu yana Sütaş Grubu İcra Kurulu Başkanlığı ve Sütaş Grubu şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 15. TÜSİAD Başkanı olan Muharrem Yılmaz halen TÜSİAD Başkanlar Konseyi Üyesidir.

Muharrem Yılmaz kimdir? İş insanı Muharrem Yılmaz kaç yaşında ve nereli?
HABERTURK.COM

İş insanı Muharrem Yılmaz, 2005 yılından bu yana Sütaş’ta İcra Kurulu Başkanlığı ve Sütaş Grubu şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. İşte Muharrem Yılmaz hayatı ve biyografisi...

MUHARREM YILMAZ KİMDİR?

Sütaş Grubu Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, 1957 yılında Bursa'nın Karacabey ilçesinde doğdu. 15. TÜSİAD Başkanı olan iş insanı Muharrem Yılmaz, orta öğrenimini 1976 yılında Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. 1980 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.

Çalışma yaşamına 1978 yılında Sütaş’ta başlayan ve 1989’da şirketin Genel Müdürlüğünü üstlenen Muharrem Yılmaz, 2005 yılından bu yana grubun İcra Kurulu Başkanlığı ve Sütaş Grubu şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

İş hayatının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da çalışmaları olan Muharrem Yılmaz, TÜSİAD’da 2009 - 2010 yıllarında Yönetim Kurulu Üyesi, 2011 - 2012 yıllarında Başkan Yardımcısı ve Bölgesel Gelişme ve İş Dünyası ile İlişkiler Komisyonu Başkanı, 2013 - 2014 yıllarında ise Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev aldı. Yılmaz, halen TÜSİAD Başkanlar Konseyi Üyesidir.

Yılmaz, 1999 - 2002 yılları arasında Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını, 2011 - 2013 yılları arasında da Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttü. Aynı dönemde Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile Sektörel Dernekler Federasyonu’nda (SEDEFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Muharrem Yılmaz, 2003 yılında Ekonomist Dergisi’nin düzenlediği Yılın İş İnsanları Ödül Töreni’nde “Yılın Girişimcisi” seçildi.

Fransızca ve İngilizce bilen Muharrem Yılmaz evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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