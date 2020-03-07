Muhterem Nur son sağlık durumu nasıl? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan Muhterem Nur, bir süredir organ yetmezliği nedeniyle tedavi görüyor. Öncelikle İstanbul Beylikdüzü'ndeki özel bir hastaneye kaldırılan daha sonra ise Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitm ve Araştırma Hastanesi’ne nakledilen 87 yaşındaki Nur'un bilinci dün kapanmıştı.

MUHTEREM NUR SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Muhterem Nur'un vefat ettiğine ilişkin iddialar ortaya atıldı.

Şarkıcı Asuhan, 'manevi annem' dediği Muhterem Nur'un son durumu hakkında açıklama yaptı. Asuhan, "Asılsız vefat haberleri beni derinden üzmüştür, lütfen itibar etmeyiniz." dedi. Nur'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.