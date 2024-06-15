Münih'te Mourinho şov!
EURO 2024'te Almanya ile İskoçya arasında oynanan açılış maçında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da tribünde yer aldı. Portekizli teknik adam, mücadeleyi Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson ile birlikte izlerken, sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Almanya ile İskoçya arasında Münih Futbol Arena'da oynanan EURO 2024 açılış maçını tribünden takip etti.
Portekizli teknik adam, Almanya'nın 5-1 kazandığı mücadeleyi Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson ile birlikte izledi.
Ferguson'la fotoğraf çektiren Mourinho, bu anı sosyal medya hesabından paylaştı.
Mourinho, söz konusu paylaşımın altına, "İskoç efsaneyle! Harika adam." yazdı.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin teknik patronu, maç öncesi Alman basınına verdiği röportajda flaş bir itirafta bulundu.
"DORTMUND'DAN TEKLİF ALDIM"
Bild'e konuşan 61 yaşındaki çalıştırıcı, "Birkaç yıl önce Borussia Dortmund'a gitmek üzereyken Almanca öğrendim. Kolay olmadı ama denedim!" dedi.