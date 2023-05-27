Murat Cemcir: Artık ürettiklerimi gün yüzüne çıkarma zamanı

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Murat Cemcir, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Bir arkadaşıyla yemek yiyen Cemcir, daha sonra gazetecin sorularına cevapladı. Cemcir, "Pandemi zarfında ürettiğimiz senaryolar oldu. Artık bunları gün yüzüne çıkarma zamanı geldi. Hem dijital hem de beyazperdeye iş yapacağım. Bunlardan birisinde yine Ahmet ile (Kural) kamera karşısında olacağız" dedi. Yaz aylarını tatil yaparak geçirmeyi planladığını da ifade eden Murat Cemcir, "Aşağılara doğru ineceğim ve uzun bir süre buralara gelmeyeceğim. Denize, iyota ve güneşe doymak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Tatil bölgelerindeki fiyat artışları hatırlatılan Murat Cemcir, "Artık plajlara sefer tasıyla gitmeyi düşünüyorum. Karpuz, peynir. Peynir de köyden geliyor zaten. Benim sistem hazır" diyerek gülümsedi.