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Murat Cemcir ile Yasemin Kay Allen ti'ye aldı Etiler'de görüntülenen Murat Cemcir ile Yasemin Kay Allen, güzellik merkezi çatısı altında kanunsuz işler yaptıkları nedeniyle yargılananları ti'ye aldı Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 08:23 Güncelleme: 10.01.2024 - 08:45 facebook

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Murat Cemcir ile Yasemin Kay Allen, Etiler'deydi. Bir marketten çıkarken objektiflere yansıyan ikili, güzellik merkezi çatısı altında kanunsuz işler yaptıkları için yargılananları ti'ye aldı.

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"GÜZELLİK SALONU ZİNCİRİ AÇACAĞIZ"



Sözlerine; son dönemde kara para aklama ve vergi kaçırma söylentileriyle gündeme gelen güzellik merkezlerine göndermede bulunarak başlayan Murat Cemcir, "Güzellik salonu açacağız. Aslında, güzellik salonu zincirini açacağız. Yakışmaz mı, olmaz mı yani? İlk olarak Etiler'de, daha sonra da Gürcistan'da açacağız" ifadelerini kullandı.