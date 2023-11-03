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        Haberler Magazin Murat Dalkılıç 8'inci kez ameliyat oldu: Ev çiçek gördü çok şükür - Magazin haberleri

        Murat Dalkılıç: 8'inci kez ameliyat oldum

        Murat Dalkılıç, burnundan ameliyat olduğunu duyurdu. Daha önce ilkokuldan beri burnuna estetik yaptırdığını söyleyen Dalkılıç, 8'inci ameliyatını oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 09:39 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:30
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        Murat Dalkılıç, geçtiğimiz yıllarda bir estetik itirafında bulunmuştu. İlkokuldan beri burnundan operasyon geçirdiğini söyleyen 40 yaşındaki şarkıcı, "Estetik yaptırdım. Hatta 7 kez falan. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu" demişti.

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        Murat Dalkılıç, ayrıca "Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" ifadelerini kullanmıştı.

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        8'İNCİ AMELİYATINI OLDU

        "Artık bir şey de olsa burnumu yaptırmayacağım, yoruldum" diyen Murat Dalkılıç, 8'inci kez ameliyat oldu.

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        "EV ÇİÇEK GÖRDÜ ÇOK ŞÜKÜR"

        Operasyon geçirdiğini sosyal medya hesabından duyuran Murat Dalkılıç, kendisine gelen çiçekleri "Burnumdan sekizinci ameliyatımı olunca ev çiçek gördü çok şükür" notuyla yayımladı.

        Fotoğraflar: AA, Instagram

        #Murat Dalkılıç
        #burun ameliyatı
        #Estetik
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