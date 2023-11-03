Murat Dalkılıç: 8'inci kez ameliyat oldum
Murat Dalkılıç, burnundan ameliyat olduğunu duyurdu. Daha önce ilkokuldan beri burnuna estetik yaptırdığını söyleyen Dalkılıç, 8'inci ameliyatını oldu
Murat Dalkılıç, geçtiğimiz yıllarda bir estetik itirafında bulunmuştu. İlkokuldan beri burnundan operasyon geçirdiğini söyleyen 40 yaşındaki şarkıcı, "Estetik yaptırdım. Hatta 7 kez falan. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu" demişti.
Murat Dalkılıç, ayrıca "Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" ifadelerini kullanmıştı.
8'İNCİ AMELİYATINI OLDU
"Artık bir şey de olsa burnumu yaptırmayacağım, yoruldum" diyen Murat Dalkılıç, 8'inci kez ameliyat oldu.