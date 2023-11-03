Haberler Magazin Murat Dalkılıç 8'inci kez ameliyat oldu: Ev çiçek gördü çok şükür - Magazin haberleri

Murat Dalkılıç: 8'inci kez ameliyat oldum Murat Dalkılıç, burnundan ameliyat olduğunu duyurdu. Daha önce ilkokuldan beri burnuna estetik yaptırdığını söyleyen Dalkılıç, 8'inci ameliyatını oldu Habertürk Giriş: 03.11.2023 - 09:39 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:30 facebook

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Murat Dalkılıç, geçtiğimiz yıllarda bir estetik itirafında bulunmuştu. İlkokuldan beri burnundan operasyon geçirdiğini söyleyen 40 yaşındaki şarkıcı, "Estetik yaptırdım. Hatta 7 kez falan. İlkokuldan beri burnuma estetik yaptırıyorum. Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu" demişti.

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Murat Dalkılıç, ayrıca "Doktor o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" ifadelerini kullanmıştı.