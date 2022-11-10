'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı'nın çekimleri başladı

Yapımını Metronom Film Yapım ve CNS Productions'ın, yapımcılığını ise Oğuz Sözen ve Serkan Günay’ın üstlendiği Murat Göğebakan'ın yaşam öyküsünü anlatacak sinema filmi 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' sete çıktı.

TUVANA TÜRKAY KADROYA KATILDI

Geçtiğimiz günlerde Murat Göğebakan'ı Burak Sevinç'in canlandıracağının açıklanmasının ardından, ünlü oyuncuya eşlik edecek olan isim de belli oldu.

Sevinç'e eşlik edecek olan Tuvana Türkay, filmde 'Selma' karakteri ile seyirci karşısına çıkacak. Filmde, Göğebakan'ın hayata tutunması, müzikle tanışması, aşk ile sınavları, ‘Ben Sana Aşık Oldum’ ve ‘Vurgunum’ diyen milyonlarla buluşmaları ile seyircisine, oğluna ve eşine vedası anlatılacak.

'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı', 2023'ün ilk aylarında seyirciyle buluşacak!