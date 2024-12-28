Murat Pilevneli evlendi

Murat Pilevneli, yaklaşık 9 aydır aşk yaşadığı Senem Özgeren ile nikâh masasına oturdu. Çift,

Şişli Evlendirme Dairesi'nde "Evet" dedi. Pilevneli ile Özgeren'in bu mutlu günlerine dair fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

İlk evliliğini 2006'da Ebru Algım ile yapan ve bu evlilikten bir kızı olan Murat Pilevneli, 2010'da boşanıp Tuba Ünsal ile evlenmişti. İki yıl süren bu evlilikten de bir kızları olmuştu.