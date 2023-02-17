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Haberler Magazin Murat Yıldırım: Ellerinden öperim Fadime teyze.. - Deprem haberleri
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Murat Yıldırım: Ellerinden öperim Fadime teyze...

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, 'Türkiye Tek Yürek' programında bağış yapmak için fasulyelerini satan Fadime teyze ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı

Murat Yıldırım: Ellerinden öperim Fadime teyze.. - Deprem haberleri
HABERTURK.COM

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ülkemizi yasa boğdu. Deprem felaketinin yaralarını sarmak için düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' adlı yardım programında, depremzede vatandaşlarımız için Türkiye’nin tek yürek olduğu ortak canlı yayın tüm televizyon kanallarında yayınlandı.

Ortak yayında Kıvanç Tatlıtuğ'dan Hülya Avşar'a kadar pek çok ünlü isim yardım topladı. Bu isimler arasında Murat Yıldırım da vardı.

"FASÜLYELERİMİ SATTIM 200 LİRA VERECEĞİM..."

Yıldırım, programda bağış yapmak için kendisiyle telefon ile görüşen Fadime hanımdan bahsetti. Duygularını da dile getiren oyuncu, "Canlı yayında Fadime teyze aradı. Fasulyelerini satmış '200 lira vereceğim oğlum' dedi. Dedim Fadime teyze kaç yaşındasın, 'Dur oğluma sorayım' dedi, sordu '53’ün üstüymüş oğlum' dedi. Ellerinden öperim…" ifadelerini kullandı.

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