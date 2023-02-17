Tarkan'dan 1 milyon TL'lik bağış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarkan'dan 1 milyon TL'lik bağış

Tarkan, depremzedeler için 1 milyon TL bağış yaptı. Haluk Levent, Tarkan'ın bağışını sosyal medya hesabından açıkladı

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki şiddetli depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Ünlü isimler de deprem sonrası seferber oldu. Bazı isimler İstanbul'da depremzedeler için yardım çalışmalarına katılırken, bazıları da soluğu deprem bölgesinde aldı. Ünlüler aynı zamanda nakdi yardımda da bulunuyor. Bu isimlerden biri olan Tarkan da depremzedeler için kolları sıvadı.
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Tarkan, depremzedeler için Haluk Levent'in kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'ne 1 milyon TL bağışladı. 

    Çeşitli yardım kurum ve kuruluşlarına daha önce nakdi yardımda bulunan diğer ünlüler şöyle; 
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Ezhel... 100 bin Euro
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Kıvanç Tatlıtuğ... 1 milyon 150 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    'Kendine Müzisyen' & Berkcan Güven & Ferit Karakaya... 1 milyon 300 TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Ajda Pekkan... 1 milyon TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Ebru Gündeş... 1 miyon 500 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Sibel Can... 1 milyon TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Barış Arduç... 1 milyon TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Gülşen... 1 milyon TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    İbrahim Tatlıses... 600 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Murat Boz... 500 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Orhan Gencebay… 500 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Oğuzhan Uğur... 500 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Haluk Levent... 500 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Zara & Melek Mosso & Ceylan Ertem & Özgür Can Çoban & Müge Sözen... 2 milyon TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Halit Ergenç - Bergüzar Korel… 400 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Edis… 400 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Çağatay Ulusoy... 250 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Hülya Avşar... 250 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Can Yaman... 250 bin TL 
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Mustafa Ceceli... 200 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Melis Sezen... 200 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Sefo... 200 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Aras Bulut İynemli... 200 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Kerem Bürsin... 200 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Burak Deniz… 150 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    İrem Derici... 150 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Gülben Ergen... 150 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Celil Nalçakan… 100 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Burak Yörük... 100 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Gökçe Bahadır - Emir Ersoy... 100 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Ziynet Sali... 100 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Sarp Apak... 100 bin TL
  • Tarkan'dan depremzedeler için AHBAP'a 1 milyon TL'lik bağış - Deprem haberler

    Zuhal Topal... 100 bin TL

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.