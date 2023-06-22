Son dönemde Twitter benzeri uygulamalar sıkça duyulur oldu. Geçtiğimiz yılın sonlarında Tesla, Space X gibi önde gelen teknoloji firmalarının sahibi Elon Musk'ın satın almasından bu yana değer kaybeden ve yeni uygulamalarıyla tepki çeken Twitter'ın sektörde güç kaybetmesinden faydalanmak isteyen diğer teknoloji devleri benzer uygulamaları hayata geçirerek buradan pay almayı hedefliyorlar. Facebook'un sahibi Meta da bu tarz bir uygulama ile gündeme geldi.

Zuckerberg, "Twitter'a daha aklı başında bir uygulama ile rakip olacağız" ifadeleriyle yeni uygulamayı duyurdu."Project 92" kod adı ile duyurulan uygulamanın Twitter'ın yerini alıp alamayacağı konuşulurken, dünyanın en büyük teknoloji firmalarından ikisinin sahibinin sosyal medyadaki gerilimi ard arda açıklamalarla daha da tetiklendi.

MİLYARDERLER ARASINDA GERİLİME SEBEP OLDU

Bu gelişmelerin ardından sosyal medyada milyarderler arasında gerilimli bir yazışma yaşandı. İlk olarak Elon Musk'ın bu yeni uygulama için söyledikleri gerilimi başlattı.

— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2023

Twitter'da "Eminim ki Dünya, başka seçeneği olmayan Zuck'un başparmağının altında olmak için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullanan Musk bir kullanıcının "Ju Jitsu yaptığını duyduk" ifadelerinin altına daha sonra "Eğer kafes dövüşü istiyorsa ona da varım" şeklinde bir yanıt verdi.

Musk'ın tweetleri ile başlayan gerilimi Zuckerberg'in instagram hesabından verdiği yanıt iyice yukarıya tırmandırdı. Meta CEO'su Instagram hesabından Elon Musk'ın tweetinin ekran görüntüsü üzerine "Bana konum gönder" ifadelerini yazdı.

Gelişmelerin ardından özellikle sosyal medyada iki milyarder ile ilgili dövüşeceklerine dair illüstrasyonlar yapıldı.