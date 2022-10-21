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Musk, Twitter çalışanlarının yüzde 75'ini işten çıkarmayı planlıyor

Elon Musk'ın, Twitter satın alımında potansiyel yatırımcılara, Twitter'ın 7.500 kişilik çalışan tabanının yaklaşık %75'ini kesmeyi planladığını söylediği iddia edildi. Satıştan bağımsız olarak işten çıkarmalar beklenirken, Musk'ın planladığı işten çıkarmaların büyüklüğü tepkilere neden oldu

Twitter çalışanlarının yüzde 75'ini çıkarmayı planlıyor
Çalışanlarının yüzde 75'ini çıkarmayı planlıyor
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HABERTURK.COM

SpaceX ve Tesla’nın CEO’su olan ve aynı zamanda dünyanın en zengin insanlarından biri olarak lanse edilen Elon Musk, Twitter ile aylarca süren yasal bir savaşın içindeydi. Sonucunda ise Musk’ın Twitter’ı 44 milyar dolarlık satın alma sürecini 28 Ekim’e kadar tamamlaması için süre verilmişti.

The Washington Post’un dünkü haberine göre ise, satın alma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Musk’ın, Twitter’ı satın alma anlaşması olarak şirketin 7.500 çalışanını yaklaşık yüzde 75’ini işten çıkaracağı söylendi.

Post’un elde ettiği bilgilere göre, Musk şirketi satın almasa bile işten çıkarmaların olacağını ve 2023’ün sonuna kadar yaklaşık 800 milyon dolarlık maaş kesintisi yapmayı planladıkları öğrenildi.

Twitter son dönemlerde işe alımları durduğunu açıklamıştı. Hatta Twitter'ın iş gücünün en az dörtte birinin ayrılmak zorunda kalacağı söyleniyordu. Fakat şirketin insan kaynakları departmanı tarafından yapılan açıklamada, “Şirket genelinde işten çıkarma planları yok” denildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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