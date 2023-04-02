Musk’a 2018’den tweet davası!

Son dönemin gündemden düşmeyen ismi Elon Musk, bir kez daha olumsuz bir şekilde gündemde. Ancak bu kez gündeme geldiği konunun tarihi 2018’e dayanıyor. Musk, 5 yıl önce Tesla fabrika işçileri ile yaşanan bir anlaşmazlıkla ilgili attığı tweetlerle çokça eleştiri almış ardındansa ABD’de hakkında dava süreci başlamıştı.

YASADIŞI TEHDİTLER!

Business Insider’ın belirttiğine göre federal temyiz mahkelesi, Elon Musk’ın çalışan tazminatı konusunda yasadışı tehditlerde bulunduğunu tespit eden Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu (NLRB) kararını onayladı. Musk 2018’de, Tesla fabrika işçilerinin sendikalaşmayı seçmeleri durumunda hisse senedi seçeneklerinden vazgeçeceklerini tweetlemişti. Bu hareketi ile ABD iş yasasını ihlal ettiği kararına varıldı.

“HİSSE SENEDİ SEÇENEKLERİNDEN NEDEN VAZGEÇESİNİZ?”

Mayıs 2018'de bir Twitter kullanıcısı Musk'a sendikalar konusundaki tutumunu sordu. "Otomobil fabrikamızdaki Tesla ekibini oylama birliğinden alıkoyan hiçbir şey yok. İsterlerse bunu hemen yarın yapabiliriz. Ama neden sendika aidatlarının ödenmesinden ve hisse senedi seçeneklerinden bir hiç için vazgeçesiniz ki? Güvenlik rekorumuz, tesisin UAW olduğu zamandan 2 kat daha iyi ve herkes zaten sağlık hizmeti alıyor" şeklinde bir tweet atmıştı.

— Elon Musk (@elonmusk) May 21, 2018

TESLA’DAN, “BAŞKALARI BU İMKANLARI SUNMUYOR” SAVUNMASI

Tweet hemen işçi aktivistlerinin dikkatini çekti ve 2021'de (Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu) NLRB, Birleşik Otomotiv İşçileri sendikasından gelen bir şikayete yanıt olarak, Musk'ın çalışanları tehdit ettiği tespit edildi. Buna cevap olarak Tesla, tweet'in Musk'ın diğer otomobil üreticilerindeki işçilerin hisse senedi opsiyonları almadığına işaret etme yolu olduğunu savundu. NLRB Başkanı Wilma Liebman bunu farklı gördü. 2018'de Bloomberg'e verdiği demeçte, "Çalışan, 'Sendikalaşmaya oy verirsem, hisse senedi seçenekleri artık bir seçenek olmayacak' diye duyacak" demişti.

Kararı inceleyen Beşinci Devre Mahkemesi NLRB'nin yanında yer alan bir karara vardı. "Hisse senedi opsiyonları Tesla'nın çalışanlarının tazminatının bir parçası olduğundan ve tweetteki hiçbir şey Tesla'nın hisse senedi opsiyonlarını sona erdirmeye zorlanacağını veya UAW'nin hisse senedi opsiyonlarından vazgeçmenin nedeni olacağını öne sürmediğinden, önemli kanıtlar NLRB'nin tweet'in sendikalaşmaya misilleme olarak hisse senedi opsiyonlarını sona erdirmek için bir tehdit olduğu sonucuna varmasını desteklemektedir" diye açıklamada bulunuldu.

İŞE İADE KARARI ÇIKTI

Mahkeme, Musk'a tweet'i silmesi yönünde bir karar iletti. Ancak Elon Musk’ın tweetinin halen aktif şekilde durduğu gözlemlendi. Beşinci Devre Mahkemesi ayrıca, NLRB'nin Tesla'nın, otomobil üreticisinin Kaliforniya'daki Fremont fabrikasında çalışanları örgütlediği için kovduğu bir işçi olan Richard Ortiz'i eski haline getirme emrini de onayladı.