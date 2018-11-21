Müslüm filmi vizyona girdiği günden itibaren şimdiden büyük bir başarı yakaladı. Başrollerini başarılı oyuncular Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı Müslüm filmi, başarılı hikaye ve oyunculuk performanslarıyla seyirciden tam not aldı.
MÜSLÜM FİLMİ GİŞE RAKAMLARI
Müslüm filmi, vizyona girişinin 4. haftası itibariyle toplam 4 milyon 357 bin 623 seyirciyi sinema salonlarına çekmeyi başardı. Kısa sürede büyük ilgi gören ‘Müslüm’ 4 haftada 58.462.173 TL hasılat elde etti. Müslüm filminin çekimleri yaklaşık 1 yıl kadar sürmüş ve iddialara göre 21 milyon TL'ye mal olduğu söylenmişti.
GÜNCEL FİLMLERİN GİŞE RAKAMLARI
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
|SIRA
|Film Adı
|Vizyon
Tarihi
|Dağıtım
|
|Hafta
|Hafta Sonu
Hasılat
|Hafta Sonu
Seyirci
|Toplam
Hasılat
|Toplam
Seyirci
|1
|Müslüm
|26.10.18
|CGV Mars D.
|
|4
|7.245.243 TL
|516.276
|58.462.173 TL
|4.357.623
|2
|Çakallarla Dans 5
|08.11.18
|CJ Entertainment Turkey
|
|2
|3.207.033 TL
|238.578
|11.632.926 TL
|894.099
|3
|Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları
|16.11.18
|Warner Bros.
|
|1
|3.411.675 TL
|198.832
|3.411.675 TL
|198.832
|4
|Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
|26.10.18
|CGV Mars D.
|
|4
|1.807.345 TL
|139.340
|14.794.995 TL
|1.174.385
|5
|Yol Arkadaşım 2
|12.10.18
|CJ Entertainment Turkey
|
|6
|980.963 TL
|72.910
|28.286.836 TL
|2.216.573
|6
|Bohemian Rhapsody
|02.11.18
|TME Films
|
|3
|1.159.657 TL
|65.150
|5.319.425 TL
|306.826
|7
|Her Şey Seninle Güzel
|16.11.18
|CGV Mars D.
|
|1
|840.792 TL
|57.736
|840.792 TL
|57.736
|8
|Koyver Gitsin
|16.11.18
|Derin Film
|
|1
|692.794 TL
|57.709
|692.794 TL
|57.709
|9
|Prenses ve Ejderha
|16.11.18
|Bir Film
|
|1
|276.528 TL
|19.719
|276.528 TL
|19.719
|10
|İyi Oyun
|02.11.18
|CGV Mars D.
|
|3
|171.940 TL
|15.137
|2.125.042 TL
|160.698
|11
|Cinderella
|09.11.18
|CGV Mars D.
|
|2
|190.508 TL
|12.357
|657.432 TL
|44.145
|12
|Overlord Operasyonu
|09.11.18
|UIP
|
|2
|160.398 TL
|10.188
|883.995 TL
|56.939
|13
|Dul Kadınlar
|16.11.18
|TME Films
|
|1
|155.817 TL
|9.517
|155.817 TL
|9.517
|14
|Cin Tepesi
|16.11.18
|Bir Film
|
|1
|67.636 TL
|5.048
|67.636 TL
|5.048
|15
|Fındıkkıran ve Dört Diyar
|02.11.18
|UIP
|
|3
|57.521 TL
|3.900
|826.392 TL
|55.467
|16
|Climax
|02.11.18
|Başka Sinema
|
|3
|48.579 TL
|3.754
|292.169 TL
|21.726
|17
|Çift'lik Bank: Tosun Firarda
|16.11.18
|Özen Film
|
|1
|30.774 TL
|2.304
|30.774 TL
|2.304
|18
|Whitney
|16.11.18
|Başka Sinema
|
|1
|18.930 TL
|1.363
|19.712 TL
|1.442
|19
|Anons
|29.12.17
|Bir Film
|
|6
|9.140 TL
|1.245
|118.356 TL
|10.094
|20
|Bir Yıldız Doğuyor
|19.10.18
|Warner Bros.
|
|5
|29.002 TL
|1.212
|1.008.573 TL
|56.763
|21
|Napoli'nin Sırrı
|26.10.18
|CJ Entertainment Turkey
|
|4
|23.947 TL
|1.180
|836.525 TL
|51.630
|22
|Suspiria
|09.11.18
|CGV Mars D.
|
|2
|12.204 TL
|607
|141.857 TL
|9.007
|23
|Cameron Post'a Ters Terapi
|09.11.18
|Kurmaca Film
|
|2
|3.677 TL
|319
|28.973 TL
|2.450
|24
|Karlar Prensi Elliot
|19.10.18
|TME Films
|
|5
|2.301 TL
|237
|1.175.214 TL
|92.126
|25
|Ecinni
|02.11.18
|Bir Film
|
|3
|3.128 TL
|233
|302.937 TL
|24.135
|26
|Çirkin Kral Efsanesi
|26.10.18
|Kurmaca Film
|
|4
|1.365 TL
|99
|61.928 TL
|5.587
|27
|Aydede
|05.10.18
|Kurmaca Film
|
|7
|288 TL
|46
|191.590 TL
|16.093
|28
|El Ummar
|19.10.18
|MC Film
|
|5
|386 TL
|39
|93.740 TL
|8.401
|29
|Venom: Zehirli Öfke
|05.10.18
|Warner Bros.
|
|7
|521 TL
|37
|13.384.035 TL
|888.023
|30
|İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi
|05.10.18
|CGV Mars D.
|
|7
|54 TL
|6
|2.660.353 TL
|208.239
|31
|Keşif
|19.10.18
|CGV Mars D.
|
|5
|68 TL
|6
|199.321 TL
|18.318