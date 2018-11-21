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"Müslüm" filmini kaç kişi izledi! Müslüm filmi gişe rakamı ne kadar oldu?

Arabesk müziğin usta sanatçısı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan film izleyiciyle buluştu. Gösterime girdiği ilk haftadan itibaren büyük bir ilgi gören "Müslüm" filmi şimdiden yüksek bir gişe yakaladı. Peki, Müslüm filmini kaç kişi izledi? Film ne kadar gişe yaptı?

21.11.2018 - 12:51 | Güncelleme:

Müslüm filmi vizyona girdiği günden itibaren şimdiden büyük bir başarı yakaladı. Başrollerini başarılı oyuncular Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un paylaştığı Müslüm filmi, başarılı hikaye ve oyunculuk performanslarıyla seyirciden tam not aldı. 

MÜSLÜM FİLMİ GİŞE RAKAMLARI

Müslüm filmi, vizyona girişinin 4. haftası itibariyle toplam 4 milyon 357 bin 623 seyirciyi sinema salonlarına çekmeyi başardı. Kısa sürede büyük ilgi gören ‘Müslüm’ 4 haftada 58.462.173 TL hasılat elde etti. Müslüm filminin çekimleri yaklaşık 1 yıl kadar sürmüş ve iddialara göre 21 milyon TL'ye mal olduğu söylenmişti.

GÜNCEL FİLMLERİN GİŞE RAKAMLARI

SIRA Film Adı Vizyon
Tarihi		 Dağıtım   Hafta Hafta Sonu
Hasılat		 Hafta Sonu
Seyirci		 Toplam
Hasılat		 Toplam
Seyirci
1 Müslüm 26.10.18 CGV Mars D.   4 7.245.243 TL 516.276 58.462.173 TL 4.357.623
2 Çakallarla Dans 5 08.11.18 CJ Entertainment Turkey   2 3.207.033 TL 238.578 11.632.926 TL 894.099
3 Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları 16.11.18 Warner Bros.   1 3.411.675 TL 198.832 3.411.675 TL 198.832
4 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası 26.10.18 CGV Mars D.   4 1.807.345 TL 139.340 14.794.995 TL 1.174.385
5 Yol Arkadaşım 2 12.10.18 CJ Entertainment Turkey   6 980.963 TL 72.910 28.286.836 TL 2.216.573
6 Bohemian Rhapsody 02.11.18 TME Films   3 1.159.657 TL 65.150 5.319.425 TL 306.826
7 Her Şey Seninle Güzel 16.11.18 CGV Mars D.   1 840.792 TL 57.736 840.792 TL 57.736
8 Koyver Gitsin 16.11.18 Derin Film   1 692.794 TL 57.709 692.794 TL 57.709
9 Prenses ve Ejderha 16.11.18 Bir Film   1 276.528 TL 19.719 276.528 TL 19.719
10 İyi Oyun 02.11.18 CGV Mars D.   3 171.940 TL 15.137 2.125.042 TL 160.698
11 Cinderella 09.11.18 CGV Mars D.   2 190.508 TL 12.357 657.432 TL 44.145
12 Overlord Operasyonu 09.11.18 UIP   2 160.398 TL 10.188 883.995 TL 56.939
13 Dul Kadınlar 16.11.18 TME Films   1 155.817 TL 9.517 155.817 TL 9.517
14 Cin Tepesi 16.11.18 Bir Film   1 67.636 TL 5.048 67.636 TL 5.048
15 Fındıkkıran ve Dört Diyar 02.11.18 UIP   3 57.521 TL 3.900 826.392 TL 55.467
16 Climax 02.11.18 Başka Sinema   3 48.579 TL 3.754 292.169 TL 21.726
17 Çift'lik Bank: Tosun Firarda 16.11.18 Özen Film   1 30.774 TL 2.304 30.774 TL 2.304
18 Whitney 16.11.18 Başka Sinema   1 18.930 TL 1.363 19.712 TL 1.442
19 Anons 29.12.17 Bir Film   6 9.140 TL 1.245 118.356 TL 10.094
20 Bir Yıldız Doğuyor 19.10.18 Warner Bros.   5 29.002 TL 1.212 1.008.573 TL 56.763
21 Napoli'nin Sırrı 26.10.18 CJ Entertainment Turkey   4 23.947 TL 1.180 836.525 TL 51.630
22 Suspiria 09.11.18 CGV Mars D.   2 12.204 TL 607 141.857 TL 9.007
23 Cameron Post'a Ters Terapi 09.11.18 Kurmaca Film   2 3.677 TL 319 28.973 TL 2.450
24 Karlar Prensi Elliot 19.10.18 TME Films   5 2.301 TL 237 1.175.214 TL 92.126
25 Ecinni 02.11.18 Bir Film   3 3.128 TL 233 302.937 TL 24.135
26 Çirkin Kral Efsanesi 26.10.18 Kurmaca Film   4 1.365 TL 99 61.928 TL 5.587
27 Aydede 05.10.18 Kurmaca Film   7 288 TL 46 191.590 TL 16.093
28 El Ummar 19.10.18 MC Film   5 386 TL 39 93.740 TL 8.401
29 Venom: Zehirli Öfke 05.10.18 Warner Bros.   7 521 TL 37 13.384.035 TL 888.023
30 İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi 05.10.18 CGV Mars D.   7 54 TL 6 2.660.353 TL 208.239
31 Keşif 19.10.18 CGV Mars D.   5 68 TL 6 199.321 TL 18.318

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