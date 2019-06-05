Şarkıcı Mustafa Ceceli, 9 yıllık eşi Sinem Gedik'ten boşandıktan 45 gün sonra Selin İmer ile dünyaevine girmişti. 2 yıl önce sadece aile üyelerinin ve çok yakınların katıldığı bir nikahla Selin İmer ile evlenen Mustafa Ceceli, 2. Sayfa programına konuk oldu.

"BU SÜREÇTE EN AZ OĞLUM ETKİLENDİ"

İşte Mustafa Ceceli'nin açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

- Selin'in ortaokul fotoğrafını görünce ben de tanıyamadım.

- Ben zaten Selin ile hayatımı birleştirmeyi düşünüyordum. Selin evliliği hayatında düşünen son insandı, arkadaşları inanmadı. Bu süreçte en az oğlum etkilendi. Onu bu olayın tamamen dışında tuttum.

- Arın'ı almaya gittiğimde bazen eski eşimle karşılaşıyoruz.

- Eskiden çok kıskançtım, kinciydim. 10 yıl beklerdim ama alırdım intikamımı. Şimdi tam tersi. Kin, intikam kalmadı.

"İYİ Kİ DOĞDUN AŞKIM"

Ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer, geçtiğimiz aylarda 36 yaşına basmıştı. Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer'in doğum gününü kutlamak adına sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunmuştu. Ceceli, paylaşımına "Aşk... Beş duyunun ötesinde hissedilen o tarifsizlik hali... İyi ki doğdun aşkım, iyi ki hayatımdasın..." notunu düşmüştü.

"BEBEK ÖZLEMİ YAŞAMIYORUZ"

Ceceli, geçtiğimiz aylarda Selin İmer’le çocuk yapmayı düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda “Düşünmüyoruz. Hiç bebek özlemi yaşamıyorum. Maçlarda ‘1 olsun bizim olsun’ deriz ya… Aynen öyle 1 olsun bizim olsun!” demişti.