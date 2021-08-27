Karadağ'da 1 tonluk kokain ele geçirildi 0:00 / 0:00

Reuters

Karadağ polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, baskının küçük Adriyatik ülkesindeki başkent Podgorica'nın bir banliyösü/köyü olan Mojanovici'de gerçekleştirildiğini söyledi.

Karadağ polisi ve gümrük dairesi, toplam ağırlığı bir tonu aşan kokaini bir muz sevkiyatında ele geçirdiğini açıkladı.

Reuters, bir NATO üyesi ve eski Yugoslav Cumhuriyeti olan Karadağ’ın bir Avrupa Birliği üyelik adayı olduğunu ancak ülkenin bloğa katılmadan önce organize suç ve yolsuzluğun kökünü kazıması gerektiğini bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Dritan Abazoviç, baskının ardından Twitter paylaşımında "Karadağ bir suç ülkesi olmayacak." ifadelerini kullandı.