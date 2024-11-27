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        Haberler Sağlık Kimyasal sıvı içti! Bebeğe mideden yemek borusu yaptılar - Haberler | Sağlık Haberleri

        Kimyasal sıvı içen bebeğe mideden alınan parçayla yemek borusu yapıldı

        Özbekistan'da lavabo açıcı içmesi sonucu yemek ve soluk borusu eriyerek yapışan ve hayati tehlike yaşayan 1,5 yaşındaki bebek, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan ameliyatlarla solunum cihazından kurtuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 12:21 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:31
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        Kimyasal sıvı içti! Bebeğe mideden yemek borusu yaptılar
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        Özbekistan'ın Cizzak kentinde yaşayan Hilal ve Ultam Allahaov çiftinin bebekleri Süleyman Allahaov, 6 ay önce lavabo açıcı içti.

        Anne ve babası tarafından hastaneye götürülen bebeğin yapılan kontrolünde nefes ve yemek borularının eridiği, giriş kısımlarının daralarak birleştiği belirlendi.

        Özbekistan'daki ameliyatlar sonucu yemek borusu iptal edilen ve karnına konulan tüp aracılığıyla beslenmeye başlayan bebeğin solunumunu da cihaza bağlı olarak gırtlağından yapması sağlandı.

        Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı'nda eğitim alan Özbekistanlı bir doktorun önerisiyle aile, çocuklarını 3 ay önce Ege Üniversitesi Hastanesi'ne getirdi.

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        Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü tarafından muayene edilen bebek, bir dizi ameliyatın ardından hem normal şekilde nefes almaya hem de ağızdan beslenmeye başladı.

        "KAYBEDİLME İHTİMALİ YÜKSEKTİ"

        Doç. Dr. Zafer Dökümcü, kendilerine solunum cihazına bağlı şekilde getirilen bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğunu, kimyasal maddeye bağlı olarak nefes ve yemek borusunun eriyerek birleştiğini saptadıklarını belirtti.

        Öncelikle kapalı ameliyatla yemek borusunu birleştiği nefes borusundan ayırdıklarını, nefes borusundaki deliği onardıklarını anlatan Dökümcü, bebeği bir süre yoğun bakımda takip ettikten sonra ikinci ameliyata hazırladıklarını aktardı.

        Diğer ameliyatta ise bebeğe yeni bir yemek borusu oluşturduklarını dile getiren Dökümcü, "Yemek borusunun kullanılamayacak durumda olması nedeniyle mideden yeni bir yemek borusu yaptık. Yemek borusunun üst kısmıyla mideyi birleştirerek hastamızı yutar hale getirdik. Artık hastamız karnından tüple değil ağızdan yutarak beslenmeye başladı. Bebeğimiz ameliyat olmasaydı tekrarlayan akciğer enfeksiyonları nedeniyle kaybedilme ihtimali yüksekti" diye konuştu.

        "TÜRK DOKTORLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

        Baba Ultam Allahaov da bebeklerinin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle aylarca yoğun bakımda tedavi gördüğünü, zor zamanlar yaşadıklarını anlatarak, "Yemek yemeye, nefes almaya başladı. Bebeğimiz çok iyi. Türk doktorlarına teşekkür ediyoruz" dedi.

        Anne Hilal Allahaov ise bebeğinin yüzünün artık güldüğünü, çok mutlu olduklarını söyledi.

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