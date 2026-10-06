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        Haberler Sağlık New York'ta kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan edildi

        New York'ta kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan edildi

        New York Valisi Kathy Hochul, eyalet genelinde hızla yayılan kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 10:52 Güncelleme:
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        New York'ta kızamık salgını! Acil durum ilan edildi

        New York’ta yeni yayımlanan kararnameye göre, eyalet genelinde 3 Ekim itibarıyla bu yıl toplam 108 kızamık vakası tespit edildi.

        Valilik ofisinden yapılan açıklamada, vakaların yedisinin New York kentinde, 101'inin ise eyaletin diğer bölgelerinde olduğu bildirildi.

        New York Valisi Kathy Hochul, eyalet genelinde hızla yayılan kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan ettiğini duyurdu.

        Pazartesi günü yürürlüğe giren ve 4 Kasım'a kadar geçerli olacak acil durum yetkileri kapsamında, kayıtlı hemşirelerin şüpheli kızamık vakaları için test talep edebileceği ve eczacıların da iki yaşından itibaren çocuklara aşı yapabileceği kaydedildi.

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        #kızamık
        #haberler
        #new york
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