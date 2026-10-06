New York'ta kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan edildi

New York’ta yeni yayımlanan kararnameye göre, eyalet genelinde 3 Ekim itibarıyla bu yıl toplam 108 kızamık vakası tespit edildi.

Valilik ofisinden yapılan açıklamada, vakaların yedisinin New York kentinde, 101'inin ise eyaletin diğer bölgelerinde olduğu bildirildi.

New York Valisi Kathy Hochul, eyalet genelinde hızla yayılan kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan ettiğini duyurdu.

Pazartesi günü yürürlüğe giren ve 4 Kasım'a kadar geçerli olacak acil durum yetkileri kapsamında, kayıtlı hemşirelerin şüpheli kızamık vakaları için test talep edebileceği ve eczacıların da iki yaşından itibaren çocuklara aşı yapabileceği kaydedildi.