Elon Musk yeniden trilyoner

Elon Musk, dünyanın tek trilyoneri unvanını yeniden kazandı.

Tesla CEO'su Musk, SpaceX'in Haziran ayındaki büyük halka arzının ardından ilk trilyoner kişi olarak bu yılın başlarında tarihe geçmişti. Ancak SpaceX hisse senedi fiyatının ilk yükselişin ardından düşmesiyle Musk'ın serveti yeniden düşmüştü.

SpaceX'in hisse senedi fiyatı Ağustos başından beri yavaş yavaş yükselerek Pazartesi günkü piyasa kapanışında 171,09 dolara ulaştı. Forbes'a göre, Pazartesi günkü yaklaşık yüzde 8'lik artış, Musk'ın net servetini 1,046 trilyon dolara yüskeltti ve bir trilyon dolar eşiğinin üzerine çıkardı.

Musk'ın servetinin büyük bir kısmı SpaceX ve Tesla'daki hisselerinden geliyor, bu nedenle serveti bu şirketlerin başarısıyla doğrudan bağlantılı.

REKLAM

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Musk'ın serveti daha önce 16 Haziran'da 1,32 trilyon dolarla zirveye ulaşmıştı.