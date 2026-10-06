Fransa'da daha iyi eğitim koşulları talebiyle düzenlenen lise eylemleri sürüyor

Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen, şiddet olaylarının da yaşandığı lise eylemleri yüzlerce okulda devam ediyor.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransa Eğitim Bakanlığı bugün itibarıyla ülke genelinde 413 okulda eylemler olduğunu açıkladı.

Eylemler nedeniyle Marne vilayetine bağlı Reims kentinde toplu taşıma seferlerinde aksamalar yaşandı.

Öte yandan Meurthe-et-Moselle Valiliği vilayetteki okulların önünde binlerce öğrencinin toplanarak eylem yaptığını ve kamu düzenini sağlamak için yüzlerce polisin görevlendirildiğini açıkladı.

Paris'teki Vauquelin Lisesi'nin kapısı eylemci öğrenciler tarafından ateşe verildi.

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İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, okuldaki yüzlerce öğrenci tahliye edildi. Okul yönetimi güvenlik koşulları sağlanana kadar eğitime ara verildiğini duyurdu.

Ülkenin önde gelen lise sendikalarından USL Genel Sekreteri Marius Mesnil, BFMTV’de katıldığı yayında, hükümetin liselilerin taleplerine ilişkin adımlarını yeterli bulmadıklarını yineledi.

Mesnil, lise kuşatma eylemlerinin kararlılıkla sürdürülmesi çağrısı yaptı. Ülkenin en büyük sendikası CGT Genel Sekreteri Sophie Binet ise TF1 kanalında katıldığı programda, liselilerin eylemlerine destek vereceklerini açıkladı.

Eylemler sırasında yaralanan liseliler ve öğretmenlerle dayanışma mesajı veren Binet, yarından itibaren sokaklarda olacaklarını kaydetti.

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Fransa'da 17 Eylül'de başlayan ve farklı şehirlere yayılan lise eylemlerinde şu ana kadar 170'i lise öğrencisi ve 600'ü güvenlik görevlisi, yaklaşık 800 kişi yaralandı. Ayrıca 24 okulun ateşe verildiği eylemlerde, 5 binden fazla kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Sol Fransız siyasilerden polis şiddetine tepki

Fransız siyasetçiler, liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği eylemlerde polis şiddetine tepki gösterdi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda polisin liselilere müdahalesinin kontrolden çıktığını belirtti.

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Güvenlik güçlerinin kendilerine verilen yetkiyi kötüye kullandığını kaydeden Melenchon, eylemci gençleri korumak için beyaz kolluk ya da şapka takarak sokaklara inme çağrısı yaptı.

LFI milletvekili Paul Vannier ise paylaşımında yaşadığı bölgedeki polis şiddetine ilişkin savcılığa başvurduğunu, mahallesindeki liselilerin meşru protesto haklarını kullanırken güvenlik güçleri tarafından şiddete uğramasını kabul etmeyeceğini vurguladı.

LFI milletvekili Thomas Portes ise paylaşımında polisin liseli bir gence fişekle müdahale ettiği anlara ilişkin bir video yayınlayarak İçişleri Bakanı Laurent Nunez'i polis şiddetine tepki vermeye çağırdı.

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Portes, ilgili polis hakkında şikayette bulunacağını da duyurdu.

Fransa İçişleri Bakanlığı dünkü eylemlerde 984 kişinin gözaltına alındığını ve 65 polisin yaralandığını açıklamıştı.

Ülkede 17 Eylül'de başlayan ve farklı şehirlere yayılan lise eylemlerinde 200 civarında lise öğrencisi ve yaklaşık 700 güvenlik görevlisi yaralandı.

Eylemlerde 30'a yakın okul ateşe verilirken, şimdiye kadar 5 binden fazla kişi hakkında yasal işlem yapıldı.