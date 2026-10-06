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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım, 38 yıl sonra ilki yaşadı!

        A Milli Takım, 38 yıl sonra ilki yaşadı!

        UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 3-1 yenilen A Milli Takım, A Ligi'nde oynadığı dört maçtan da mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar, böylece 38 yıl sonra ilki yaşadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 09:49 Güncelleme:
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        A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya'ya deplasmanda 3-1 yenildi. Ay-yıldızlıların mağlubiyet serisi böylece 4 maça yükseldi.

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        Türkiye, Ekim 1987-Mart 1988 arasındaki dönemden bu yana ilk kez üst üste dört maçtan boynu bükük ayrıldı ve 38 yıl sonra dört maçlık mağlubiyet serisi yaşadı.

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        SON 7 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET

        Son dönemde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken 'Bizim Çocuklar, oynadığı son 7 maçın 6'sını kaybederken, sadece 1 galibiyet alabildi.

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        Son 7 maçta alınan sonuçlar şöyle:

        İtalya-Türkiye: 3-1

        Belçika-Türkiye: 3-0

        Türkiye-İtalya: 1-4

        Türkiye-Fransa: 0-1

        ABD-Türkiye: 2-3

        Türkiye-Paraguay: 0-1

        Türkiye-Avustralya: 0-2

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        MONTELLA FARKLI MAĞLUBİYETLERDE 3. SIRAYA YÜKSELDİ!

        Öte yandan teknik direktör Vincenzo Montella da İtalya maçında alınan mağlubiyetle birlikte kötü bir istatistiğe imza attı.

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        İtalyan teknik adam, A Milli Takım'ın başında 3 veya daha fazla gol yiyerek en fazla mağlubiyet yaşayan yabancı teknik direktörler sıralamasında üçüncü sıraya çıktı.

        İşte o liste:

        10 - Sandro Puppo

        9 - Sepp Piontek

        7 - Vincenzo Montella

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        #a milli takım
        #Montella
        #türkiye
        #italya
        #uluslar ligi
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