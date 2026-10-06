A Milli Takım, 38 yıl sonra ilki yaşadı!
UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya 3-1 yenilen A Milli Takım, A Ligi'nde oynadığı dört maçtan da mağlup ayrıldı. Ay-yıldızlılar, böylece 38 yıl sonra ilki yaşadı.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında İtalya'ya deplasmanda 3-1 yenildi. Ay-yıldızlıların mağlubiyet serisi böylece 4 maça yükseldi.
Türkiye, Ekim 1987-Mart 1988 arasındaki dönemden bu yana ilk kez üst üste dört maçtan boynu bükük ayrıldı ve 38 yıl sonra dört maçlık mağlubiyet serisi yaşadı.
SON 7 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET
Son dönemde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken 'Bizim Çocuklar, oynadığı son 7 maçın 6'sını kaybederken, sadece 1 galibiyet alabildi.
Son 7 maçta alınan sonuçlar şöyle:
İtalya-Türkiye: 3-1
Belçika-Türkiye: 3-0
Türkiye-İtalya: 1-4
Türkiye-Fransa: 0-1
ABD-Türkiye: 2-3
Türkiye-Paraguay: 0-1
Türkiye-Avustralya: 0-2
MONTELLA FARKLI MAĞLUBİYETLERDE 3. SIRAYA YÜKSELDİ!
Öte yandan teknik direktör Vincenzo Montella da İtalya maçında alınan mağlubiyetle birlikte kötü bir istatistiğe imza attı.
İtalyan teknik adam, A Milli Takım'ın başında 3 veya daha fazla gol yiyerek en fazla mağlubiyet yaşayan yabancı teknik direktörler sıralamasında üçüncü sıraya çıktı.
İşte o liste:
10 - Sandro Puppo
9 - Sepp Piontek
7 - Vincenzo Montella