Nejat İşler'in zor anları
Ünlü oyuncu Nejat İşler, 'Leyla The Band' konserinde görüntülendi. İşler, konserden iki kişinin yardımıyla ayrıldı
Giriş: 06 Ekim 2026 - 09:52 Güncelleme:
'Leyla ile Mecnun' dizisi oyuncularının kurduğu ve yıllar sonra yeniden sahnelere dönen 'Leyla The Band' Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Nejat İşler ve Çağlar Çorumlu da konserdeydi.
Konserin ilerleyen saatlerinde ayakta durmakta zorlandığı görülen İşler, iki kişinin desteğiyle konserden ayrıldı. O anları konserdeki seyirciler görüntüledi.
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