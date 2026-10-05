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        Haberler Magazin Seray Kaya ve İdris Aybirdi'den aşk pozu

        Seray Kaya ve İdris Aybirdi'den aşk pozu

        Geçen ay aşklarını ilan eden oyuncu Seray Kaya ile iş insanı İdris Aybirdi'den yeni bir paylaşım geldi. Aybirdi, sevgilisiyle çekildiği romantik kareyi "Hayatımın dönüm noktasısın" notuyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ekim 2026 - 23:32 Güncelleme:
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        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Başak' karakterini canlandıran Seray Kaya, özel hayatıyla gündeme geldi.

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        Geçtiğimiz ay iş insanı İdris Aybirdi ile ayna karşısında çekildiği fotoğrafı mavi kalp emojisiyle sosyal medya hesabından paylaşan Kaya, aşkını ilk kez duyurmuştu.

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        Seray Kaya ile İdris Aybirdi, aşklarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Aybirdi de sevgilisiyle birlikte çekildiği fotoğrafları paylaşarak ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

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        Sevgilisini öpücüklere boğduğu anları Instagram'dan paylaşan İdris Aybirdi, paylaşıma "Sen çok aşksın, hayatımın dönüm noktasısın" şeklinde romantik bir not düştü.

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        #Seray Kaya
        #İdris Aybirdi
        #oyuncu
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