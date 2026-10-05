Seray Kaya ve İdris Aybirdi'den aşk pozu
Geçen ay aşklarını ilan eden oyuncu Seray Kaya ile iş insanı İdris Aybirdi'den yeni bir paylaşım geldi. Aybirdi, sevgilisiyle çekildiği romantik kareyi "Hayatımın dönüm noktasısın" notuyla paylaştı
Giriş: 05 Ekim 2026 - 23:32 Güncelleme:
1
SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Başak' karakterini canlandıran Seray Kaya, özel hayatıyla gündeme geldi.
2
Geçtiğimiz ay iş insanı İdris Aybirdi ile ayna karşısında çekildiği fotoğrafı mavi kalp emojisiyle sosyal medya hesabından paylaşan Kaya, aşkını ilk kez duyurmuştu.
3
Seray Kaya ile İdris Aybirdi, aşklarını sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Aybirdi de sevgilisiyle birlikte çekildiği fotoğrafları paylaşarak ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi.