İşte Victor Osimhen'in dönüş tarihi!
İstanbul'a gelerek salonda çalışmalara başlayan Victor Osimhen'in durumu yakından takip ediliyor. Teknik heyet ve sağlık kurulu, Nijeryalı yıldızı cuma günkü Kasımpaşa mücadelesinde sahaya sürerek Barcelona maçı öncesinde ritim kazanmasını planlıyor.
Milli aranın ardından yoğun bir fikstür maratonuna girecek olan Galatasaray’da gözler sakatlığını atlatan Victor Osimhen’e çevrildi.
Tedavi sürecini ülkesi Nijerya’da geçirdikten sonra İstanbul’a dönen ve dün Kemerburgaz Tesisleri'nde salonda bireysel çalışma gerçekleştiren golcü futbolcunun, Süper Lig’deki Kasımpaşa karşılaşmasında görev alması hedefleniyor.
Nijeryalı yıldızın asıl hedefi Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Barcelona mücadelesinde %100 hazır bir şekilde sahada olmak.
Teknik direktör Okan Buruk ve sağlık ekibi de dev randevu öncesinde oyuncunun Kasımpaşa karşısında süre alarak maç eksiğini kapatmasını istiyor.
Son kontrolleri gün gün yapılacak olan tecrübeli santrforun, Barcelona maçını riske atmayacak bir süre eşliğinde Kasımpaşa karşısında formasına kavuşması ve sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en büyük kozu olması bekleniyor.