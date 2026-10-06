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        Haberler Gündem Güncel 64 kilogram altını çalıp eritmişler! Kuyumcukent’te dolandırıcılık: 35 şüpheliye gözaltı kararı

        64 kilogram altını çalıp eritmişler! Kuyumcukent’te dolandırıcılık: 35 şüpheliye gözaltı kararı

        İstanbul merkezli 3 ilde, Kuyumcukent'te faaliyet gösteren 16 firmanın şikayeti üzerine yürütülen soruşturmada 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin üçüncü kişiler adına kurdukları iş yerleri üzerinden topladıkları ziynet eşyalarını eriterek saf altına dönüştürdükleri ve toplam 64 kilogram altın toplayarak mağduriyete neden oldukları belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        Kuyumcukent'te operasyon: 35 gözaltı kararı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Kuyumcukent’te faaliyet gösteren 16 firmanın şikayeti üzerine çalışma başlatıldı. Şüphelilerin, üçüncü kişiler adına kurdukları iş yerleri üzerinden topladıkları ziynet eşyalarını eriterek saf altına dönüştürdükleri ve piyasadan toplam 64 kilogram altın toplayarak mağduriyete neden oldukları belirlendi. İstanbul merkezli 3 ildeki eş zamanlı operasyonlarda 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        DHA'da yer alan habere göre; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bahçelievler’de bulunan Kuyumcukent’te faaliyet gösteren 16 ayrı firmanın şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

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        İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasında, O.K. ve H.K. öncülüğündeki grubun, üçüncü kişiler üzerine kurdukları iş yerlerini aracı olarak kullandıkları belirlendi.

        64 KİLOGRAM ALTIN TOPLAMIŞLAR

        Şüphelilerin, bilezik, kolye, alyans ve benzer ziynet eşyalarını Anadolu’da satacaklarını söyleyerek topladıkları, ancak ürünleri aldıkları şekliyle satmadan, kendi atölyelerinde eriterek saf altına dönüştürdükleri tespit edildi.

        Şüphelilerin, aldıkları malzemeler karşılığında kısmi ödemeler yaptığı, ardından yeni malzemeler alarak borçlandığı, mal sahiplerine iflas ettiklerini söyleyerek ödeme yapmadıkları ve toplam 64 kilogram altın toplayarak mağduriyete neden oldukları belirlendi.

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        35 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

        Soruşturma kapsamında 'Örgüt kurmak ve yönetmek', 'Örgüte üye olmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan elde edilen gelirleri aklama' suçlarından 35 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

        Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Ankara ve Kocaeli’de 45 ev ve 3 iş yerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin banka ve elektronik para hesaplarıyla tüm hak ve alacaklarına, 18 taşıta ve 13 taşınmaza 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan el konmasına karar verildi.

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        #istanbul
        #ankara
        #kocaeli
        #Kuyumcukent
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